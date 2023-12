Sánchez Herrero: “En este Concejo va a haber una nueva lógica de debate”

Confirmada nuevamente como presidente del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero participó hoy de la jura de los nuevos ediles en la renovación del Cuerpo deliberativo de General Pueyrredon. Por la conformación del mismo, que incluye a ediles con experiencia y otros que llegan a ese cargo por primera vez, para la concejal “va a haber una nueva lógica de debate”.

El intendente Guillermo Montenegro asumirá su segundo mandato este domingo a las 09:00 en el Concejo Deliberante. Para Sánchez Herrero, que el acto se desarrolle en ese lugar, “es un honor”. La concejal seguirá al frente del Cuerpo legislativo, luego de dos años arduos de mucho debate. De todos modos, aseguró que se sintió “profundamente acompañada”.

“Tuve en claro qué tenía que hacer, pero en el cómo no tuve problema en pedir ayuda. Y eso involucró a muchas personas, en principio a mi bloque, pero después a todas las autoridades del Cuerpo. A pesar de un inicio un poco caótico, tuve ideas que fueron acompañadas y apoyadas. Espero haber estado a la altura de las circunstancias”, señaló.

La jura de los nuevos ediles realizada hoy en el Concejo, que incluyó la despedida de los ediles que dejan su cargo “fue súper emotiva” para Sánchez Herrero, porque “fueron dos años de un Concejo sin mayorías. Fue un expediente por expediente, tema por tema, y eso nos hizo generar una gimnasia muy fuerte democrática hasta en el disenso”.

En declaraciones a UPM por Radio Mitre Mar del Plata, la presidente del deliberativo local se respaldó en los dichos de su par Guillermo Volponi al asegurar que “nos vamos a extrañar”. Y lejos de “romantizarlo”, destacó que “hemos tenido fuertes disputas, ha habido temas muy complejos con posiciones muy radicalizadas de ambos lados, pero desde el punto de vista humano, más allá de con quién hayas generado amistad, hubo un vínculo de respeto”.

De cara al Deliberante que viene, para Sánchez Herrero será un tiempo de renovación ya que entre los nuevos integrantes habrá “nuevos perfiles, gente con experiencia, algunos sin experiencia legislativa, lo cual permite fácilmente romper paradigmas. Porque el que viene con la gimnasia de varios años están más en lo que se acostumbra”.

En @concejomdp, en Sesión Pública Especial vivimos una emotiva ceremonia donde se renovaron las bancas de los y las concejales. Un nuevo cuerpo está en marcha, con nuevas miradas, posturas, diálogos, consensos, disensos y debates. La democracia la construimos con pluralidad. pic.twitter.com/UBMN4aVN7i — Marina Sanchez Herrero (@MSanchezHerrero) December 7, 2023

Para la concejal oficialista “lo que va a pasar en este Concejo, al haber tantas personas sin experiencia legislativa, sumado a que hay un natural recambio generacional, es que va a haber una nueva lógica de debate, en la que la mayor responsabilidad del orden de la paz y del respeto está en el bloque oficialista que hoy es mayoría. Hacer que la oposición no se sienta avasallada, no escuchada, independientemente de quién tenga los votos”.

El intendente Guillermo Montenegro contará con mayoría a partir del 10 de diciembre y para Sánchez Herrero eso pone al oficialismo “en un lugar de responsabilidad y madurez. Por eso digo que se van a romper paradigmas. Lo que no puede pasar es que nosotros creamos que esos 13 votos nos dan más que una voluntad de cuerpo; no nos da nada más que eso y es absolutamente circunstancial”.

Tiempo de ajustarse

En consonancia con el discurso del presidente electo Javier Milei, quien habla de la necesidad de bajar los gastos de la política, la titular del Concejo Deliberante invito a gestionar con un sentido de austeridad. “El que no realice medidas necesarias para poder funcionar adecuadamente, pero con el menor costo posible, es alguien que no está gestionando como corresponde. O que no entiende la realidad social”, dijo.

En ese sentido, destacó lo hecho desde que asumió la presidencia del Concejo, como la digitalización y la anulación de contratos de fotocopias o la compra de papeles. “No fue sólo por lo sustentable y la gestión eficiente y eficaz por rapidez, fue por el hecho de que ciertas cosas no sigan pasando”, resaltó.

Y contó un detalle, como el hecho de que antes una ordenanza sancionada en plenario de Concejo se imprimía tres veces en un papel especial: “Llegué a tener una mesa en la que se pueden sentar diez personas llena de papales”, graficó.

“Eso es una pequeñez al lado de las necesarias miradas que deben tener todos los que tengan en sus manos presupuestos públicos para ponerse en el clima de época. Hay que hacer, entre otras cosas, lo que siempre hubo que hacer. Hoy la realidad nos lo impone”, concluyó Sánchez Herrero.