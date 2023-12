Carrancio: "Neme será uno de los mejores concejales que habrá pisado el HCD"

El jueves inició una nueva etapa en el Honorable Concejo Deliberante. En una jornada emotiva, juraron los nuevos concejales que que ya son parte de la configuración del cuerpo deliberativo para el período de 2023-2027, mientras que a otros, les tocó despedirse. Ese es el caso de Alejandro Carrancio, quien un día antes juró como diputado provincial.

Además de él, Gustavo Pulti (Unión por la Patria), Diego Garciarena y Sofía Pomponio (Junto por el Cambio), y Gastón Abonjo (La Libertad Avanza) también representarán a Mar del Plata en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

"El día a día en el Concejo te da algunas cuestiones. Muchas veces se dice que en la política no tenés amigos, sin embargo descreo de eso. Haber transitado acá me dio dos grandes amigos, como Juan Ignacio Tonto y Agustín Neme. Con Juan podríamos escribir un libro acerca de todo lo que hicimos en la Secretaría y seguro nos haríamos millonarios. Es una persona que siempre me gustaría tener en mi equipo. Y con Neme, a los dos minutos de conocernos ya éramos amigos y tirábamos paredes. Tiene responsabilidad, estudio y cuando termine este mandato que comienza, será uno de los mejores concejales que habrá pisado el Concejo", indicó Carrancio, tras una larga serie de agradecimientos.

"No puedo dejar de darle las gracias a mi equipo y a quienes me acompañaron en estos ocho años. Arrancamos una aventura que era loca, un proyecto nuevo y raro, del que todos me decían que se iba a terminar rápido y que era prenderse fuego, pero metimos un presidente. Y ahora tengo el honor de que Gastón Abonjo me acompañe en una banca en la Cámara", agregó.

En la misma línea, el diputado provincial destacó que tiene "la suerte" de que en General Pueyrredon queden dos "grandísimos" concejales, en referencia a Cecilia Martínez y Emiliano Recalt. "Estoy seguro de que lo harán mejor que yo, tengo plena confianza en eso y más allá de lo político, son dos grandes personas. Me encuentro feliz y orgulloso de que esas bancas sean de ellos. En los dos se representa a todo el grupo que trabajó con nosotros", subrayó acerca de los dos nuevos ediles de La Libertad Avanza.

"Todo lo bueno que realicé en el Concejo Deliberante se lo debó a dos personas, a Bárbara Lerín y Cecilia Martínez. Hicieron que en estos ochos años sea un placer venir al trabajo. Fuimos bastones, pañuelos y risas, uno de cada uno. Estoy muy contento de ser diputado, aunque me da lástima desarmar el equipo, con el que sentí que podíamos conquistar el mundo. Gracias por tanto", finalizó su discurso.