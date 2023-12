Paula Olivetto: "El juicio político a la Corte Suprema fue un despertador muy grande para el Poder Judicial"

Paula Olivetto, Diputada Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con mandato hasta 2025, y presidenta de la Coalición Cívica ARI en la Ciudad, habló en CNN Radio sobre el próximo período político, que comienza el 10 de diciembre con la asunción del Presidente Electo, Javier Milei: "Soy optimista, tengo esperanza, quiero que a mi país le vaya bien, morir en este suelo y que mis hijos crezcan acá".

"Él tiene que ser amplio y abrir el abanico con mucha gente porque con un sector del PRO no alcanza", remarcó Olivetto en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal. En este sentido, señaló: "Si ves que tenés a la CC, al radicalismo, al sector de Schiaretti y al de Pichetto que te quieren ayudar, ¿cómo haces una cosa que los excluís y decís abiertamente que te juntas con Ritondo y el presidente del bloque kirchnerista, que no te va a ayudar en nada? Esto no se ponderó y esperemos que esto se corrija".

Y sumó: "Milei representa un cambio y que ese cambio sea junto al kirchnerismo no es lo que votó la gente; y seguramente no sea lo que el Presidente Electo no quiera".

A su vez y respecto a la asunción de diputado de ayer, denunció: "Ayer en la Cámara de Diputados pasó algo que no tuvo transcendencia y es que, lo que era Juntos por el Cambio y gobernadores que no eran del Partido Justicialista, tuvimos que dar quórum solo porque el kirchnerismo no bajaba. Y como primera sesión es un mal indicio".

Por otro lado, Olivetto se refirió a Aerolíneas Argentina como "una empresa deficitaria" que tiene resultado negativo hace muchos años. Y mencionó, en relación al superávit que la empresa informó: "Lo que hicieron es un asiento contable, pero en realidad es una mentira".

Y explicó: "Intentaron colocar deuda y La Cámpora, a través de Pablo Ceriani ponía este mecanismo financiero, y La Cámpora en el ANSES, a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, lo que hicieron fue un asiento contable que le deja una deuda muy grande al próximo gobierno".

Es por eso que confirmó que el lunes se presentarán ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para pedir los balances y ver cómo está presentada esta operación financiera. "Cuando una empresa del Estado no se acopla a la Ley de Administración Financiera no tiene presupuesto, no tiene la posibilidad de un control más profundo, tenemos el problema de que los bienes del Estado no tienen el mismo proceso de adquisición y de inventario y hay problemas en cuanto a la toma de deudas", agregó.

Y sentenció: "Hay muchas empresas que tienen este problema, que son del Estado, las financian los argentinos, pero en cuanto a la transparencia y el control es muy limitado y la discrecionalidad de los funcionarios es muy alta".

En tanto que la diputada estableció que, en términos judiciales y con el comienzo del nuevo gobierno, "las causas se van a mover, incluso por el peso del tiempo". Y añadió: "Tenés jueces que han retenido por años varias resoluciones".

Es por eso que remarcó que la sociedad está pidiendo un cambio en actitud hacia los jueces. Y se refirió al juicio político a la Corte Suprema: "Tenemos la obligación de cerrarlo prontamente para que tengan la libertad de fallar. El juicio político fue un despertador muy grande para el Poder Judicial, donde no se cumplió ninguna de las garantías y los jueces y testigos fueron avasallados y amedrentados".

Por último, advirtió: "Creer que el kirchnerismo está ido y no entender que está agazapado es no entender el desafío que tenemos para adelante".