En un emotivo acto y ante cientos de vecinos en la puerta del Palacio Comunal, el ex intendente del Partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi, le entregó el mando a Walter Wischnivetzky, nuevo jefe comunal del distrito. De esta manera, Paredi culminó su cuarto mandato y su sucesortomó la posta a partir de este 10 de diciembre.

Jorge Paredi se desempeñó como intendente del Partido de Mar Chiquita durante 16 años, en 4 mandatos: 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 y 2019-2023. Junto a su familia y cientos de personas, el histórico jefe comunal del distrito se despidió en un emotivo y sentido acto en las escalinatas del Palacio Comunal. Previamente, se efectuó el acto protocolar de traspaso de mando y entrega de bastón.

Durante su emocionante discurso, Paredi, acompañado por su esposa, Cristina de Dios, recordó: "Hace 20 años estaba en este mismo lugar asumiendo mi primera intendencia. Nuestra historia comenzó hace muchos años en el Partido de Mar Chiquita, pero el 10 de diciembre de 2003 me convertí en intendente. Me tomó juramento mi papá y me dijo 'lo hiciste', fue un momento único".

Tras entregarle el bastón al nuevo jefe comunal, quien estaba acompañado por su esposa María Jesús Adrogue, remarcó: "Traté de hacer las cosas lo mejor posible y hoy es un día de fiesta. Le entrego el bastón a Walter Wischnivetzky para que siga por este camino".

Y agregó: "Tenemos una bendición y es saber que Axel Kicillof va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Acá en Mar Chiquita, gracias a más de 10 mil voluntades de vecinos, Walter es el nuevo intendente con Fabián Jacquet como número dos al frente del Municipio".

Además, anticipó: "Vamos a cuidar la gestión, lo que hicimos y lo que vendrá. Se hizo mucho en todas las áreas en el Partido de Mar Chiquita y Walter va a continuar haciendo, Mar Chiquita no se va a detener".

"Creemos en un estado presente, en la obra pública, en la salud y la educación pública y gratuita. Quiero decirle a toda la ciudadanía que Walter va a ser un gran intendente, está muy preparado y tendrá un equipo ejemplar acompañándolo", finalizó emocionado.