Tras recibir a las delegaciones extranjeras, Milei habló desde el balcón de la Casa Rosada

Luego de que recibir junto a la canciller Diana Mondin el saludo de los jefes de estados que llegaron al país para presenciar la asunción, el presidente de la Nación, Javier Milei, se asomó al balcón de la Casa Rosada y le dio un mensaje a la multitud que allí se encontraba.

Entre los presentes estuvieron el ucraniano Volodímir Zelensky, el armenio Vahagn Jachaturián, el chileno Gabriel Boric y el rey Felipe VI de España. También el paraguayo Santiago Peña, el uruguayo Luis Lacalle, el ecuatoriano Daniel Noboa, Viktor Orban (Hungría) y el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Tras ello, Milei fue ovacionado cuando salió al balcón de la Casa Rosada y expresó: “Hola a todos, yo soy el León…”, saludó y cantó el tema de La Renga y, además, gritó: “Viva la Libertad carajo”.

“En primer lugar, deseo darles las gracias a cada uno de ustedes por el cariño manifestado y por acompañarnos en estas horas de tanta alegría que tienen que ver con la llegada al poder de un presidente liberal libertario”, destacó.

Asimismo, expresó: “Ustedes saben que he construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad, y eso no me fue gratis. Pero saben que prefiero una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Es por ello que quiero que tengan consciencia, quiero que tengamos en claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina, luego de 100 años de decadencia, pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Si bien vamos a tener que soportar un período de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día”.

“Es por eso que hoy los argentinos de bien decretamos el fin de la noche populista y el renacer de la Argentina próspera y liberal”, lanzó.

“Antes de terminar con estas palabras, quiero que nos vayamos con las palabras que definen a nuestra forma de pensar, a nuestra línea de pensamiento y lo que va a ser el lineamiento de nuestro gobierno, fundado en las palabras de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Benegas Lynch hijo", subrayó.

En ese sentido, el líder libertario citó: "El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a mejor precio".

"Por lo tanto, argentinos, pongámonos de pie y hagamos nuevamente grande a la Argentina”, lanzó.

Y el presidente concluyó: “Abracemos estas ideas y vamos a volver a ser una potencia. Que Dios los bendiga y las fuerzas del cielo nos guíen para hacer el mejor gobierno de la historia. Viva la libertad, carajo”. Durante su discurso estuvo acompañado, unos pasos más atrás, por su hermana Karina Milei y su pareja, Fátima Flores.

