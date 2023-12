Roberto Cachanovsky: "En Argentina, el tiempo corre muy rápido"

El economista, Roberto Cachanovsky, habló en CNN Radio sobre los aspectos económicos del discurso brindado por Javier Milei: "El discurso hizo una descripción bastante acertada de la herencia que se está recibiendo, que es bien hacerla porque sino la gente no entiende el esfuerzo grande que habrá que hacer".

Desde CNN Primera Mañana, con la conducción de Pepe Gil Vidal, Cachanovsky enumeró como "problemas urgentes" a las Leliqs, el atrasaso cambiario y las tarifas de los servicios públicos. Y criticó que no se haya hecho mención a las reformas laboral y tributaria, como a la integración de la economía argentina al mundo.

Y advirtió: "Hay un punto en el discurso en que sería más cauto y veo comentarios demasiado optimistas, pero la Argentina tiene mucha volatilidad. Antes de destapar el champagne esperaría un poco y vería si esta volatilidad de la sociedad argentina, aplaudiendo el ajuste en la Plaza del Congreso, se mantiene en el tiempo".

En tanto que también reprobó que hoy no se haya hecho ningun anuncio oficial respecto a medidas, como estaba previamente estipulado: "No es una buena forma de empezar, yo hubiera empezado con un discurso muy contundente, volviendo a recalcar la situación que se recibe y qué se hará concreramente con el tema de las Lelqs, cómo se corrige el tipo de cambio, qué se hará con las tarifas porque la gente todavía está en ascuas".

"Acá el tiempo corre muy rápido, no hay que dormirse porque sino la realidad económica te come crudo. Habiendo dicho que tenían tanta gente y tenían todo listo y se suspenda, eso me preocupa", agregó.

Respecto a los mercados, el economista estableció que estos se anticiparán ante la incertidumbre. Y concluyó, respecto al respaldo social al gobierno: "Cuando se ajuste el tipo de cambio y tarifario, se van a disparar en estos meses. Veremos cuánto aguanta la gente, debes mostarles un horizonte y eso es lo que debemos ver si está o no".