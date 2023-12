Luis Juez: "Cuando estos vándalos no gobiernan, son absolutamente destituyentes"

Luis Juez, senador nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, habló con CNN Radio sobre el deterioro de la calidad institucional durante el kirchnerismo: "Se aferraron al poder de una manera casi enfermiza".

"Lo que hicieron en el Consejo de la Magistratura,. trabando la posibilidad de investigar y de designar jueces y fiscales, y más en este contexto del crecimiento del narcotráfico, no tiene precedentes. Intentar divisiones de bloques para quedarse con un lugar que no le correspondía ha sido una práctica casi en todas las órdenes del Estado", explicó Juez en CNN Primera Mañana, con la conducción de Pepe Gil Vidal.

Respecto a la inestabilidad de precios, el senador subrayó que estamos viviendo un momento de "tensión inflacionaria escalofriante". Y reprobó el aumento del precio de los insumos básicos.

"Se vienen momentos extramadente complejos en la Argentina y esperemos que le vaya bien a esta gestión. Han dejado un campo minado y una situación económica y social inestable", advirtió.

En este punto enfatizó: "Será complicado porque el peronismo se prepara para estar en la resistencia. La historia argentina dice que cuando estos vándalos no gobiernan, son absolutamente destituyentes. Esto ha pasado siempre, son los dueños del caos".

Es por eso que calificó al sindicalismo como "esa sarta de vagos que no movieron un dedo para defender el salario real" y apuntó al hecho de que no le hayan hecho un solo paro "al peor presidente de la historia argentina". También señaló a las organizaciones sociales, que tienen "dirigentes piqueteros multimillonarios" y que llevan a la gente "en camiones jaula como vacas y las ponen en la calle sin saber por qué".

"Van a hacer un terrible quilombo, hay que decir las cosas como son y hay que contarle la verdad a la gente", lamentó el senador.

Por otro lado, Juez definió que en Cambiemos debe haber una "profunda, clara y contundente autocrítica". Y añadió: "Por qué nos desdibujamos, por qué la gente nos invisibilizó y por qué un tal Milei nos robó la bandera del cambio. Vamos a vivir un escenario donde oposición y oficialismo se van a reconfigurar".

"Las peleas y discusiones y la excacerbada vanidad de Juntos por el Cambio nos hizo perder la provincia de Córdoba. Todo lo que tocamos y administramos lo hicimos mal", puntualizó el también ex candidato a Gobernador de Córdoba.

Sobre el futuro de Juntos por el Cambio, Juez pidió que cada uno defina donde va a estar: "Hay que vivir en paz y no a los empujones, no hay que forzar a nadie a estar en un lugar donde uno no se sienta cómodo".

Por último, Juez celebró su designación dentro del Consejo de la Magistratura: "Demoramos un año y pico, producto de caprichos y de una actitud inexplicable del anterior gobierno. Tenemos la satisfacción de haber ganado esa pelea, pero nos hizo perder mucho tiempo".