“Por más que hagamos sacrificios, si no priorizamos la educación no va a servir de nada”

La presidente del Consejo Escolar, Mónica Lence, consideró que uno de los desafíos que tendrá en su gestión será pelear porque las escuelas tengan presupuesto y se mantenga la inversión en infraestructura: “Por más que venga el presidente a ordenar las cuentas, por más que las ordenemos, hagamos sacrificios, si no priorizamos la educación no va a servir de nada”.

Lence se encuentra actualmente trabajando en el traspaso de autoridades en la institución “tratando de construir puentes con el resto de los consejeros. Un trabajo que no me imaginé que era tanto, pero estamos bien”. En ese marco, pidió a la sociedad y a las autoridades “mirar el Consejo Escolar”.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata, la funcionaria contó que General Pueyrredon “es uno de los distritos más grandes y con muchas falencias. Que se vienen arrastrando de hace muchos años y ahora se presenta un panorama donde vamos a tener que trabajar mucho”.

Si bien se considera “bastante critica con las cosas que considero que les hacen mal a las escuelas”, Lence aseguró que “no me importa mucho más el resto, me importan solamente las comunidades educativas”. Por eso, aseguró que hoy se encuentran “tratando de encontrar los puntos de unión porque tenemos desafíos que son más importantes”.

En ese sentido, aseguró que tiene “diferencias con el gobierno de Kicillof en cuanto a los contenidos, los marcos teóricos”, pero destacó que “no pongo en cuestión el amor por la escuela pública, inclusiva y de calidad. Entonces hoy me parece que eso es prioritario y que se impone por sobre las diferencias que puedas tener con cualquiera”.

De cara a los años que se vienen, la titular del Consejo Escolar aseguró que piensa “tocar las puertas de todos. No me voy a casar con nadie, me voy a casar con las escuelas, con los chicos. Cuando una persona está convencida de algo no es tan fácil moverla de eso”.

Y aseguró que sabe cómo son las realidades de las escuelas y sabe lo que necesitan: “La verdad que me da miedo que lo chicos no tengan un espacio digno. Estoy como cualquier ciudadano, con la incertidumbre, con temor, pero con esperanza. Haciendo equilibrio entre las dos cosas, lo único importante son los chicos. Ni el gobernador, ni el presidente, ni los gremios”.

Para Lence la situación educativa “es grave” y confió que “si no tomamos medidas sobre estas cosas y pedimos por las escuelas va a pasar que muchos chicos que se han ido al sistema privado se van a caer y van a volver a la pública. Y la pública está colapsada”. Por eso pidió que se continúen las obras edilicias en las escuelas.

“Me dejaría tranquila saber que cualquier política que se contemple de acá para adelante considerara a las escuelas dentro de esto que llaman capital humano. Que no haya recortes en la educación. Se necesita de una inversión permanente. Eso lo vamos a defender. Seguramente este año nos encuentre peleando eso”, relató.

Y repitió que uno de los problemas a futuro será la caída de alumnos del sistema privado en el sistema público: “Si siguen cayendo chicos del sistema privado dónde los vamos a meter. Vamos a seguir haciendo divisiones de durlock, aulas modulares. Por más que venga el presidente a ordenar las cuentas, por más que las ordenemos, hagamos sacrificios, si no priorizamos la educación no va a servir de nada”.