Juan Carlos de Pablo: "El drama que plantea el Gobierno es una estrategia"

Juan Carlos de Pablo, economista, habló en CNN Radio sobre los impactos de las medidas económicas anunciadas por el ministro Luis Caputo y dijo que “hay que sacar el pie del acelerador de estas cosas tan dramáticas”.

“Lo que están haciendo las nuevas autoridades es abrir el paraguas… Nadie sabe de cuánto va a ser la inflación, pero es una estrategia que tiene un costo”, aclaró De Pablo en La Mañana de CNN, con Nacho Girón.

En este escenario, advirtió que “el riesgo de plantear un futuro cercano tan dramático es que no entusiasmas a las personas que necesitás que gasten. Alguien tiene que estar tomando decisiones porque se necesita que la caída de la demanda pública sea neutralizada por aumento de la demanda privada. Hay que entusiasmar”.

“Hay que sacar el pie del acelerador de estas cosas tan dramáticas”, añadió el economista, mientras que aseguró que “no sabemos lo que pueda pasar y la historia va a decir, pero hay una estrategia. Vamos a ver si es tan dramático. Cuando me dicen 40% mensual de inflación me parece que no hay cómo saberlo”.

Por eso, dijo que hay que “salir a la calle para ver los comercios. Cuánto venden, cuánto no venden…”.

“Con una política fiscal y monetaria tan dura tiene que apelar a ese cambio de régimen y de toma de decisiones”, explicó De Pablo sobre la postura de Javier Milei.

Sobre el costo de las medidas, opinó: “Nadie está esperando que si la tasa de inflación que dijo el gobierno se cumple que no vas a hacer algo con las jubilaciones. Con los subsidios, algo hay que hacer con las tarifas… Algún impacto va a haber”.