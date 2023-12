Miguel Calvete: "La caída del consumo se va a acelerar"

Miguel Calvete, Empresario PyME, Vicepresidente de la Confederación de Comercios y Servicios de la República Argentina y Presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM), analizó en CNN Radio el panorama respecto a los precios, tras los anuncios económicos del gobierno: "Desde la semana pasada se sabía que iba a haber cambios de lista".

"La semana pasada hubo aumentos entre un 20% y un 25% y se anunciaron para esta semana aumentos que van hasta el 40%. Esto era algo previsible y la caída del consumo se va a acelerar", informó Calvete en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

Además estableció que los farináceos y los de consumo masivo son los que hoy sustituyeron carnes y pollos y son los que componen la canástica de los más vulnerables. Y "los que han tenido más impacto".

A su vez, explicó que el consumo masivo es "sensible" porque está vinculado a alimentos y farmacia. En relación a la convalidación de precios por parte de los consumidores determinó: "En el sector alimentario el usuario puede o no convalidar ese precio, pero el farmacéutico es más concentrado y carterizado y no tiene opción; y allí están los mayores aumentos. La no intervención del Estado tiene que también tener un límite y el Estado debe tener algún grado de monitoreo".

Es por eso que también propuso que, si se trazara una política PyME, sería interesante en el sistema tributario, con el fin de que surjan más actores en la economía. Y, en consecuencia, haya más competencia.

"Debe haber diálogo y un paquete de medidas urgente para generar competitividad", manifestó Calvete. Es por eso que habló de la necesidad de una reforma tributaria, fiscal y laboral "que flexibilice, pero no precarice".

Y en cuanto al sector industrial PyME, advirtió que está funcionando al 60% porque hay 40% de ociosidad, debido a la falta de insumos y a que los empresarios no quiere tomar personal.

Por último, Calvete criticó que no hayan medidas hacia los jubilados y remarcó que el gobierno debería brindar más información. Y se refirió al clima social, en relación a estas medidas: "Depende de la dinámica y de cómo el gobierno ponga las medidas en funcionamiento y tenga este esquema de contención social. Depende mucho de determinar medidas complementarias que se deben tomar. Hoy estamos con 50% de pobreza y 10% de indigencia y esos sectores no los puede regular el mercado, sino que los debe tutelar en parte el Estado".