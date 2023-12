Ianantuony asumió su segundo mandato como Intendente Municipal de Gral. Alvarado

Sebastián Ianantuony, acompañado por su familia, renovó el cargo de Intendente Municipal del Partido de Gral. Alvarado, el miércoles 13 de diciembre, ante la presencia del Diputado Provincial y ex Intendente Municipal de Gral. Alvarado, Germán Di Cesare, de ex intendentes de la comuna de Alvarado, ex presidentes del Honorable Concejo Deliberante y con un … Continuar leyendo "Ianantuony asumió su segundo mandato como Intendente Municipal de Gral. Alvarado"