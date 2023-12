Denuncia a Morro: "Le vamos a iniciar, además, una demanda civil por los daños ocasionados"

Tras haberse dado a conocer en las últimas horas, que la conducción de UTHGRA Mar del Plata denunció penalmente a la concejal y ex titular del gremio Mercedes Morro, salieron a la luz los detalles que originaron la problemática.

La empresa de gas Camuzzi se presentó en el renovado Centro Recreativo del sindicato con una denuncia anónima en donde indicaban que había una fuga en uno de los caños.

Se realizó la revisión y corroboraron además, que existía una conexión clandestina de gas, la cual había sido instalada durante la gestión de la ex secretaria general de UTHGRA, Morro.

En ese sentido, UTHGRA inició una demanda penal y civil por daños y perjuicios contra la Concejal y un ex empleado del sindicato, buscando hacer justicia.

Además, desde el sindicato indicaron que esta situación genera un daño enorme en cuanto a la cercanía de la temporada por las próximas actividades tanto de colonia como de reservas en el quincho.

Sobre esto, el secretario general de UTHGRA, Pablo Santín dialogó con CNN Radio (FM 88.3) y expresó: "Esa denuncia penal tiene que ver con que hace muy pocos días se presentó una cuadrilla de Camuzzi en el establecimiento del Centro Recreativo. Vinieron con precisiones muy exactas, con una denuncia anónima, que después no lo fue tanto, que tiene que ver con alguien que representó al equipo de la concejal. Buscaron un caño de gas pinchado y lo encontraron. Había una conexión clandestina, algo que a nosotros nos excede porque estaba hecha desde un tiempo mucho antes a que nosotros asumamos".

"De hecho nosotros en la denuncia penal adjuntamos testimonios y pusimos testigos a disposición que tienen esa información, ellos sabían que existía y que también había sido una instrucción dada por la ex Secretaria General", dijo.

Y continuó: "El caño estaba pinchado en un sector muy cerquita de donde hay un equipo de la recreación de la colonia de los chicos y gracias a Dios que no pasó nada desde lo humano. Por supuesto que nosotros nos genera un daño muy importante, un perjuicio porque tenemos los salones alquilados y estamos a 10 días de empezar la colonia".

"Habíamos hecho una inversión muy importante en la climatización de la piscina. Por supuesto que nos está generando un daño enorme. Si me salgo un poco de lo formal, esto de haber pinchado el caño de gas era un poco más de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. De hecho, hace muy poquitos días terminamos una obra muy importante de cloaca porque no estaba ni siquiera conectada. La combi que trasladaba alumnos no estaba habilitada municipalmente y nunca lo estuvo. Administrativamente era muy desprolijo y muy deshonesto", agregó.

"Lo que tiene que ver en gestión y prácticamente el delito porque esto lo es, no me sorprende. Creo, en lo personal que han intentado tener un poco de picardía en generar un daño, que se lo generan al propio afiliado creyendo que podría llegar a ser un costo político que pago yo y esto el daño se lo generan a ellos, no a mi. Y por supuesto a la organización, porque esto también trae consecuencias que ahora tenemos que afrontar", sumó Santín.

"Ahora tenemos que hacer una obra millonaria para hacer todo lo del gas, a contrarreloj y no son menos de 50 o 60 días. Nosotros vamos a a a garantizar la Colonia porque buscaremos algunas alternativas, pero no solamente iniciamos una denuncia penal sino que a la Concejal le vamos a iniciar una demanda civil por los daños ocasionados", concluyó el Secretario General.