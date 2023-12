Aseguran que Milei irá a votar mañana en las elecciones de Boca

El presidente Javier Milei está en condiciones de votar este domingo en las elecciones de Boca y, según confirmaron desde su entorno, irá a sufragar. Además, ello significará un nuevo espaldarazo a Mauricio Macri, quien compone una de las fórmulas que competirán el domingo.

En rigor, la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri competirá contra la oficialista que componen Juan Román Riquelme-Jorge Ameal.

La asistencia del primer mandatario a “La Bombonera” fue confirmada por su entorno a medios nacionales, y el propio Macri la admitió como una posibilidad concreta en una nota con el canal TyC Sports: “A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo”, expresó.

Un vocero de la dirigencia de Boca le aseguró a la agencia Télam que hasta el momento no hubo comunicación de la seguridad de Presidencia con el club para coordinar el voto de Milei, socio activo número 76.296, quien, de asistir, votará en la mesa 20.

Del lado del candidato Ibarra dijeron que ellos tienen la información de que iría y quieren averiguar la hora para ver si puede ingresar con él o con el mismo Macri.

Durante la campaña, Milei realizó manifestaciones concretas a favor de la fórmula Ibarra-Macri, que ya adelantó que consagrará a Palermo como nuevo DT en caso de derrotar a Riquelme.

Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, el Presidente escribió en la red social X sus “ganas locas de volver” a “La Bombonera” si el “Titán” asume la conducción del equipo.

Milei es un confeso hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión cuando “el populismo se instaló en el club”, una idea que relacionó con los retornos de ex jugadores como Riquelme y Fernando Gago.

“Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada”, dijo en una entrevista con Radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.

Milei también ofreció su colaboración al ex presidente Macri para que Boca recupere “grandeza y brillo” como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.

