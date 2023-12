"No hay que echarle la culpa de todo al déficit fiscal"

Frente al paquete de medidas económicas que anunció el martes el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el licenciado y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Ricardo Panza, analizó la situación actual del país y entendió que la sociedad mostró un "gesto de confianza" con las decisiones políticas.

"Es como que no vino todo el paquete junto, sino que el ministro empleó más tiempo en explicar el origen del problema que en las decisiones. Estuvo difuso en la comunicación de ciertas medidas", reconoció en primer término, en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM. 103.7).

Para referirse al déficit, Caputo dijo que es imposible gastar más de lo que ingresa, pero el economista señaló que "no tiene que ver con la inflación", a la que definió como "una derivación posterior" y aclaró que "cualquier país crece en función de su ahorro; el privado, el de la gente y el externo".

"Pero en los tres tipos de ahorro estamos mal. Como consecuencia, el país no tiene posibilidad de crecer. Coincido en que el déficit fiscal es el principal causante de la inflación, pero no es el único. Hay otras cuestiones, aunque en principio hay que arreglar el 95% del problema, que es este: el déficit fiscal financiado con emisión. Los demás déficits si son financiados de otra manera, no son necesariamente inflacionarios. No hay que echarle la culpa al déficit fiscal de todo el problema, a pesar de que es un protagonista", remarcó.

En tanto al aumento del dólar oficial a $800 que generó lo propio en el dólar tarjeta, el licenciado indicó: "No creo que la intención haya sido interceder en los servicios dolarizados, sino que el sentido original fue desalentar la tarjeta como medio de pago para aquella persona que viaja al exterior y que lo hagan con dólares propios".

En cuestión, destacó que la medida tiene como objetivo "que no gasten los dólares del gobierno" y que por la inflación que generaba que los impuestos sean "cada vez más baratos", convenía "gastar con tarjeta en el exterior que pagar en pesos".

"Las primeras lecturas que se hacen acerca de cómo se planea reducir el déficit fiscal, el rubro jubilaciones y pensiones está anotado con un ahorro del 0,4% del PBI, es decir 1.600 millones de pesos. Implica que, cual fuere el método de medición, el gobierno pretende gastar un 1.600 millones menos el próximo año, estableciendo el aumento de la jubilación por decreto y comer puntos de inflación", expuso sus conjeturas.

"Cualquiera que hubiese ganado las elecciones tendría que hacer lo mismo. Lo que sucede es que el barniz y la aprobación social hubiese sido diferente, nada más que eso", comentó sobre el plan del nuevo gobierno.

"Hay aumentos abusivos para cubrirse de un riesgo que no se produce. Al tener en cuenta que el dólar blue no aumentó mucho tras una medida que duplicó el oficial, vemos una especie de gesto de confianza de la sociedad en las nuevas medidas económicas. Hasta la gestión pasada, la gente compraba yerba igual si aumentaba de $600 a $800 por esperar un nuevo aumento, y ahora el poder para controlar los aumentos no está en la gestión estatal, sino en la demanda de la gente", añadió.

"Mientras la escasez presupuestaria meta presión en los siguientes seis meses, el consumo sentirá un freno y los aumentos se moderarán o incluso, se revertirán", concluyó el profesor de la Universidad local.