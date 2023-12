Federico Glustein, economista: "La política por ahora no está pagando ningún ajuste"

El economista, Federico Glustein, analizó las últimas declaraciones del Ministro de Economía, Luis Caputo: "La política por ahora no está pagando ningún ajuste".

"La política no hizo un gran ajuste todavía porque todavía no se habló de jubilaciones de privilegio, de las ganancias de los jueces o lo que tiene que ver con la estructura política en términos generales", criticó Glustein en CNN Primera Mañana, con la conducción de Pepe Gil Vidal.

En ese sentido señaló que la mayor parte del ajuste lo está pagando la clase baja, que es quien sufre los aumentos en alimentos y sufrirá las subas en transporte y energía. Y sumó: "Es esa clase quien ve que su ahorro se ve esfumado porque una devaluación del 54% de la moneda o un aumento del 100% se trasladó a un montón de precios. Todo ese poquito que podía guardar para las fiestas se esfumó".

Respecto a la clase media sentenció que ve cómo "vuelven atrás" con el Impuesto a las Ganancias, como la afectación también en subsidios y alimentos. "Fue la clase media quien soportó con un tipo de ahorro, fomenta el turismo o consume bienes que no son tan necesarios, y ahora comienza a esfumarse", enumeró.

"Los subsidios son regresivos, no son de la casta política. Son regresivos porque generalmente se subsidia a toda la población y la clase media-alta o alta que pueden pagar un boleto de transporte a su valor real o lo mismo con la energía, no lo están haciendo. Y ese subsidio se paga en el presupuesto de todos los argentinos, por lo cual proporcionalmente lo termina sosteniendo la clase baja", comentó el economista. Y recordó que los aumentos son "en cascada", donde siempre que hay un quite de subsidio, el incremento tiene meses subsiguientes de aplicación.

En cuanto a la fórmula jubilatoria, Glustein puntualizó en que, como el incremento se aplica después del aumento, los jubilados "viene desde atrás". Y agregó: "Por otra parte, la fórmula tienen los componentes inflacionario y el de aumentos de salarios. Y si ambos no se equiparan, el aumento a los jublados será menor. Sin embargo, eso no habilita que haya incrementos por decreto porque es arbitrario".

Por último, el especialista informó que la inflación en alimentos y durante las primeras dos semanas de diciembre giró en torno al 17% promedio. Lo que dejaría el índice entre un 26% y un 27%, lo que determina que la general está por encima del 20%, y considerando el aumento de los servicios.

"Eso muestra que, para enero, la inflación de diciembre será un piso. En enero sería del 20% o más, teniendo en cuenta también que hubo una fuerte suba en combustibles", advirtió finalmente el economista.