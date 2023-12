Pelea entre vecinos terminó con un perro apuñalado

En las últimas horas trascendió la publicación de una organización proteccionista y rescatista de animales Danosunapatamdp en donde se mostraron imágenes desgarradoras.

En la misma indicaban que producto de una pelea entre vecinos el pasado domingo, el perro de uno de los implicados resultó gravemente herido, tras haber sido apuñalado en tres instancias. El agresor fue detenido tras el hecho y ya se realizó la denuncia correspondiente.

"Estoy desbordada pero mirar para un costado en un caso así es imposible", indicaron desde la cuenta.

Y agregaron: "Dos vecinos tuvieron una pelea, el perro salió a defender a uno de ellos que era su dueño y recibió tres puñaladas. Perdió mucha sangre, el perro ya está llegando a la veterinaria para ser atendido".

"No doy más con tanto a cargo, no me dan los tiempos, el corazón y el alma con tanta maldad. La deuda de este mes que tengo llega al millón pero no podernos dejarlo sin atención, pobre animal", aclararon.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por danosunapatamdp (@danosunapatamdp)

En ese sentido, pidieron ayuda desde la organización sin fines de lucro para solventar los gastos a los que se enfrentan ya que poseen deudas millonarias.

Además indicaron que quienes quieran y puedan colaborar, pueden hacerlo al Alias: danosunapata.mdp .

Luego de darse a conocer el caso y de ayudar con su inmediata internación , informaron que el animal se encuentra fuera de peligro, que las heridas eran superficiales y que no se perforó ningún órgano. "Hoy ya está nuevamente en su casa. Muchas gracias a todos los que colaboraron".