La Corte de Colorado excluyó a Trump de las presidenciales

El Tribunal Supremo de Colorado excluyó este martes al expresidente estadounidense Donald Trump de las elecciones presidenciales de 2024, al considerar que está "descalificado" y por ende no es un candidato elegible debido a su papel en el asalto al Capitolio.

Los jueces han tomado esta decisión con cuatro votos a favor y tres en contra, pero el fallo quedará en suspenso al estar pendiente de la apelación, que tendrá lugar el 4 de enero, según informó la cadena de televisión CNN.

De hecho, un portavoz de Trump, Steven Cheung, anticipó que la "antidemocrática" decisión de la Corte de Colorado será recurrida ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

"Rápidamente presentaremos una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos y una solicitud simultánea para suspender esta decisión", agregó Cheung.

Esta decisión se aplica únicamente en el estado de Colorado, pero podría afectar a su campaña presidencial de 2024, en la que parte como favorito del Partido Republicano pese a las causas judiciales a las que tiene que responder.

"La mayoría del tribunal sostiene que el presidente Trump está descalificado para el despacho presidencial de acuerdo con la sección tercera de la décimo cuarta enmienda de la Constitución", dice el fallo de la Corte Suprema de Colorado, reportó la agencia Europa Press.

"Porque está descalificado, sería un acto erróneo bajo el código electoral del estado de Colorado aparezca como candidato en la boleta de la primaria presidencial".

La decisión del juzgado deriva de la demanda hecha por un grupo de electores que trajeron a colación la presunta participación del expresidente Trump en los eventos del Capitolio el 6 de enero de 2021 con miras a sacarlo de la contienda estatal.

En su fallo, la Corte Suprema subrayó que no llegó a su decisión "de forma ligera", destaca un despacho de AFP.

"Somos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones que tenemos ante nosotros. También somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley, sin temor ni favor, y sin ser influenciados por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar".

La 14a enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que a finales del siglo XIX estableció los derechos de ciudadanía y los derechos civiles, también prohibía a estadounidenses competir por puestos electorales si participaron en una insurrección.

Ratificada tras la Guerra Civil (1861-65), la enmienda tenía como objetivo impedir que los partidarios de la Confederación esclavista fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales.

La decisión del tribunal deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo del no gubernamental grupo Citizens for Responsibility and Ethics (CREW), que argumenta que Trump no es elegible para competir por la presidencia debido al ataque al Capitolio perpetrado por sus partidarios.

"Trump incitó a una turba violenta a atacar nuestro Capitolio para detener el traspaso pacífico de poder bajo nuestra Constitución", dijo Eric Olson, abogado de CREW, en su argumento de apertura.

"El 6 de enero fue una insurrección contra la Constitución", dijo Olson. "Trump participó de esa insurrección".

La jueza Sarah Wallace, de Denver, falló que Trump participó en una insurrección pero que podía competir porque la sección tercera de la enmienda no se aplica a quienes compiten por la Presidencia.

Pero los electores, con el apoyo de CREW, apelaron, lo que derivó en la respuesta de la Corte Suprema.

"Acabamos de ganar ante la Corte Suprema de Colorado en nuestro desafío por mantener a Donald Trump fuera de las urnas por estar descalificado en virtud de la 14a enmienda por participar en una insurrección", escribió Noah Bookbinder, presidente de CREW.

El precandidato republicano Vivek Ramaswamy llamó de "ataque a la democracia" el fallo en una extensa publicación en sus redes sociales.

"La decisión de hoy es la más reciente táctica de interferencia para silenciar a oponentes políticos e inclinar la elección hacia cualquier marioneta que los Demócratas coloquen esta vez al impedir a los estadounidenses del derecho de votar por el candidato que elijan".

Colorado, que ha votado en las últimas cuatro presidenciales por los candidatos del Partido Demócrata, debe realizar sus primarias el 5 de marzo, en el llamado Supermartes, cuando unos 15 estados prácticamente sellan las nominaciones de sus partidos.

Una apelación podría garantizar que el nombre de Trump figure en la contienda mientras el caso es resuelto.

Pero el fallo de este martes podría repercutir en otros estados, con casos similares ya descartados en Minnesota y Michigan.

Trump, de 77 años, será juzgado en Washington en marzo acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden.

El republicano fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el ataque al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.