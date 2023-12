Temporada con reservas demoradas: los alquileres aumentaron otro 50% en Mar del Plata

Esta semana, el Colegio de Martilleros aumentó un 50% los valores sugeridos para el verano respecto de la guía de precios que había difundido en octubre con una suba interanual de 150%. En declaraciones a medios locales, su presidente, Guillermo Rossi, reconoció que estos precios orientativos que se fueron modificando “por efecto de la inflación” y que este reajuste se hizo siempre en pesos y con la recomendación de “mantener un poco los valores para que la gente pueda venir”.

Así, la nueva guía de precios sugeridos establece los siguientes montos, siempre por semana en enero:

Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas): desde $ 150.000 ($100.000 en octubre)

Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): desde $ 220.000 ($ 150.000 en octubre).

Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): desde $ 300.000 ($ 220.000).

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $ 400.000 ($ 300.000 en octubre). Este valor podría ser superiores en los departamentos premium y con vista al mar.

Los alquileres, ralentizados

En Mar del Plata se están alquilando casas y departamentos, pero a un ritmo menor que el de otros años, lo que preocupa a los martilleros: temen llegar a enero con un porcentaje de reservas por debajo de lo usual. Aunque en medio leen buenas señales: una es que "no hubo cancelaciones" de reservas, la otra es que al tiempo que asumía el gobierno, en términos turísticos, el último fue aquí un buen fin de semana, con miles de visitantes.

Lo cierto es que se llegó a mitad de diciembre con menos reservas que el año pasado a la fecha. "Tal vez llegábamos con casi todo cubierto, ahora estamos al 60%, un poco más si se quiere", explicó hace unos días un agente de una inmobiliaria de Belgrano y Entre Ríos. En otras oficinas que manejan mayores volúmenes de propiedades, la caída de contratos es más grande: están a mitad de camino en relación al verano pasado.

Las propiedades que están en cartelera son las que se mantienen con la mismas tarifas que fueron acordadas con los propietarios de las unidades en alquiler al promedio de la sugerencia que en octubre hicieron desde el Colegio de Martilleros, un 150% interanual, y son las que van alquilándose.

Las propiedades que se fueron alquilando son justamente las que mantuvieron esa sugerencia de suba del 150% interanual. Se espera que en estos días salgan al mercado otras propiedades cuyos dueños pretendían algo más que ese porcentaje y por eso no las habían puesto en oferta.

"Hubo mucha desorientación, principalmente de los propietarios que no sabían cuánto pedir. Los que se quedaron con el porcentaje sugerido, han alquilado su propiedad. Ahora, quienes especularon y pidieron un 200% o hasta la barbaridad de un 300%, no. Creemos que esas propiedades serán las últimas en salir, y tiene que ser en estos días y con precios acordes", explicó Oscar Gonnet, referente ineludible del mercado de alquileres de temporada.

"Estamos por debajo del nivel de reservas en relación a otros años, esperamos que en los próximos días la situación se acomode como para llegar a enero con un 70% a 80% de las propiedades alquiladas. Si llegamos a la temporada con un porcentaje menor, será complicado", auguró.

Hace años no se llegaba a mediados de diciembre con una oferta de alquileres tan amplia. Pero se está muy lejos de aquella temporada 2001/2002, muy difícil tras la emisión de Patacones, Lecops y otros bonos provinciales que hicieron caer fuerte la demanda. "No es comparable, aquello fue un caos, pero hace tiempo no se registraba este atraso", dijo Gonnet.

Hay una frase que los martilleros de la Costa Atlántica reiteran: es mucho mejor tener la propiedad alquilada, aunque no sea al valor esperado, que tenerla desocupada.

Lo recalca el Rossi, que habla de los departamentos como "productos perecederos". Es que, explica a Clarín, "de llegar al 2, 3 ó 4 de enero sin haberlos alquilado, luego es muy difícil, y se comienza a perder".

El enunciado no aplica para otros destinos, como Cariló, destino pequeño y top, que tiene casi el total de sus propiedades alquiladas. En Pinamar, y sus satélites Valeria del Mar y Ostende, "en líneas generales estamos un poco más bajo que el año pasado, pero con buen nivel de demanda", contó el titular del Centro de Martilleros, Ramón Colo.

Otra diferencia es que allí, tendencia que venía dándose en los últimos veranos, "el 90% se ofrece en dólares y aunque seguramente esté quien pretenda que se le pague en esos billetes, los contratos y el pago se hacen en pesos". Aseguró que la mayoría mantuvo el mismo precio en dólares que el año pasado.

En el resto de la Costa, excepto cuando se trata de inmuebles en la primera línea de mar o en barrios caros, se publica y se cierra en pesos.

En general, las inmobiliarias reservan las propiedades con un 30% de seña, con lo que se congela la tarifa. El resto se abona al llegar. "El precio no se mueve, eso es así. Pero hay casos en que ante tanta incertidumbre, al no haber un panorama cierto de valores, hay quienes prefieren pagar el total", contó un martillero de la calle Corrientes.

"No tenemos ni cambio de precio ni de modalidad. Tampoco cancelaciones", explicó Rodrigo Sanz, de Sanz y Ordoqui, inmobiliaria afianzada en el mercado de alquileres de temporada. Desde una de sus oficinas, frente a Plaza Colon, el martillero sostuvo que además de los vaivenes que impusieron las sucesivas elecciones, ocurrió que "se arrancó tarde".

De hecho, el anunció que cada año el Colegio de Martilleros hace a mediados de septiembre (cuando ya hay consultas y las primeras operaciones), ante el panorama inflacionario de esos días se trasladó a octubre.

Después de las medidas económicas anunciadas la semana pasada, Sanz señaló que "esta ciudad está destinada al trabajador, y si al trabajador le va bien, vendrá bien la temporada. Mar del Plata continúa siendo competitiva".

Rossi coincidió en que aunque "la gente demora un poco más, se siguen recibiendo consultas y cerrando operaciones".

Según explicó, la oferta creció porque muchas de las propiedades que se ofrecían a contratos de 36 meses fueron retiradas y ahora se ofrecen para temporada. "La demanda es sostenida cuando el valor acompaña la inflación. A nadie le sobra nada, todos quieren veranear, y el que aumenta de más se perjudicará".

Lo que está claro, coinciden los operadores, es que el verano 2024 será de un turista conservador en los gastos. No van a faltar visitantes, pero tendrán un consumo más moderado que en temporadas anteriores.

Ante el incierto panorama, hay indicadores de optimismo. Desde el Ente Municipal de Turismo esperan, aun en un año económicamente tan crítico, superar en 2023 por primera vez los 9 millones de arribos anuales. “Mar del Plata -aseguró su titular, Bernardo Martín- sigue siendo el destino más elegido por los argentinos, no hay dudas que tendremos una muy buena temporada”.