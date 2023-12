El DNU de Milei: “Va en contra del espíritu de la Constitución”

La politóloga y docente universitaria Adriana Martínez fue categórica al referirse al DNU con múltiples derogaciones y desregulaciones que lanzó ayer el presidente Javier Milei: “Es un decreto que está yendo en contra de la Constitución”, aseguró.

Para la especialista esto no sucede “porque no se acepte un DNU, sino porque el poder de legislar del Ejecutivo está enmarcado. El Poder Ejecutivo puede legislar sólo en un contexto de urgencia y necesidad. Y este decreto va rozando las áreas en las que no puede legislar, sobre todo las impositivas”.

Si bien todos los presidentes usaron la figura del decreto, para Martínez hubo casos más justificados como el de Alberto Fernández, que lo hizo en el marco de la emergencia que indicaba la pandemia de Covid-19.

En declaraciones a UPM por Radio Mitre Mar del Plata, para la docente uno de los problemas es que “el argumento con el cual justifica la necesidad y urgencia, que se podría decir tiene muchas falacias. El argumento del 15.000% de inflación es incomprobable”.

De todos modos, señaló que “aún si así fuese cierto, las medidas anunciadas no sirven para paliar problemas como la precarización, más bien para profundizarlos”. Y se preguntó: “Cuánta urgencia puede haber en que los clubes sean sociedades anónimas. En definitiva, no se trata lo que debería ser necesario tratar”.

La politóloga cuestionó las críticas de Milei y su equipo a las regulaciones del Estado: “¿Por qué el Estado regula?, que es lo que ellos cuestionan, que es el espíritu del decreto, que es la campaña de Milei. ¿Por qué el Estado tiene que meterse en áreas del mercado? Porque no todos tenemos las mismas posibilidades de competir”.

En cuanto al DNU, Martínez señaló que uno de los problemas es que “no se puede desglosar”, como sucede con el debate de una ley en el Congreso que se puede discutir por artículos. “Los decretos se aprueban o se rechazan en bloque, en conjunto. Entonces el DNU está vigente hoy”, explicó.

La especialista comentó que para que el DNU se trate en el Congreso requiere que Milei convoque a extraordinarias. “Para que no se apruebe, tiene que tener el rechazo expreso de una de las cámaras. El decreto ya está y va a funcionar hasta que las cámaras se lo rechacen. El planteo del Legislativo es que se está llevando puesto al Congreso”.

Uno de los temas que ha generado más debate ha sido la derogación de la Ley de Alquileres, un tema que ha llevado a extensos debates en el Congreso. Martínez señaló que tras la derogación “tampoco dice cómo se van a implementar los contratos de alquiler y eso quiere decir que van a quedar en las reglas del mercado. Y cuando queda en las reglas del mercado, el inquilino lleva siempre las de perder”.