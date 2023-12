Neme: "No hay otro camino que profundizar el trabajo entre lo público y lo privado"

En las últimas horas se generó un debate entre el concejales opositores y el oficialismo local. A través de redes sociales circuló un comunicado por parte de UXP en donde incriminaban el subsidio a una empresa argentina que decidió invertir en Mar del Plata.

"Montenegro subsidia al argentino más rico del mundo, le cobra a Mercado Libre $580 por día por dos espacios de entrega de encomienda en Mar del Plata", cuestionaron desde el Bloque de Concejales Unión por la Patria.

Ante esto, el concejal Agustín Neme respondió por redes sociales: "Quienes quieran invertir y general empleo son bienvenidos en Mar del Plata. Sin dudas las diferencias son abismales. Mientras que para el kirchnerismo el privado que invierte y genera empleo es un monstruo".

"Para nosotros no hay otro camino que el de seguir profundizando el trabajo entre lo público y lo privado como venimos haciendo con Guillermo Montenegro. Ejemplos sobran: parque industrial, Enduro, habilitaciones comerciales, padrinazgo, crecimiento de la construcción en la ciudad", respondió el Concejal.

Y continuó: "En este caso el privado no sólo abona sino que también se suma a algo tan importante como son los 150 años de nuestra ciudad con eventos y atracciones para los marplatenses y quienes nos visiten".

"Que una empresa que es orgullo de nuestro país siga apostando por Mar del Plata nos llena de alegría, porque eso significa más trabajo para los marplatenses", sentenció Neme.

En este sentido, el Concejal de Juntos por el Cambio dialogó CNN Radio (FM 88.3) y dijo: "Nos encontramos con una nueva arremetida por parte de concejales de Kirchnerismo, del Frente Renovador ante un acuerdo sencillo, sobre la empresa Mercado Libre que quiere seguir apostando en nuestra ciudad. Un expediente que en realidad usa un espacio para poner unos dispositivos donde los vecinos de nuestra ciudad y quienes nos visiten, puedan retirar las mercaderías, los productos que adquieren".

"A su vez, nos encontramos con eventos que se suman, atracciones dentro del marco de los festejos que van a ser por los 150 años de nuestra ciudad y cuando estábamos tratándolo en las comisiones, manifestaron su negativa, lo cual fue una una sorpresa. Pero luego nos remitía mediática apuntando directamente a una situación de que Montenegro y quienes lo acompañamos, subsidiamos a la persona más rica del mundo", indicó.

Y adhirió: "No es algo que me me sorprenda, por eso lo manifesté a través de mis redes sociales. El kirchnerismo tiene una concepción rara del privado. De que aquel laburante, el que invierte, el que se rompe el lomo para generar laburo y lógicamente sus recursos porque quien invierte es para para ganar dinero también, lo ven como un monstruo".

"Y la verdad que no se ponen ni colorados de cómo dejaron el país en una pobreza absoluta, con un desempleo enorme, una economía destrozada y aún así intentan avanzar contra los privados. Esta gente realmente no comprende la realidad de nuestro país. No sé qué es lo que quieren porque no hay otra salida que vincularnos con el sector privado, para generar más empleo de una vez por todas", afirmó Neme.

"Lo que han salido a manifestar demuestra lo que lo que ellos apoyan, todo lo contrario a promover y a impulsar la actividad privada. Ellos creen en un papá Estado del cual todos tenemos que depender y así lamentablemente tanto daño le han hecho a nuestro país", sentenció.

"La ordenanza que envía el Ejecutivo tiene que ver con el código de publicidad. Yo no tengo en mente los valores exactos de la fiscal impositiva actual vigente, pero se dan el marco de un código de publicidad. Pero a su vez, más allá de eso lo que uno busca es generar un convenio con el privado que quiere desarrollar una determinada acción. Eso se ve plasmado que es lo que nosotros intentamos expresar cuando estábamos en el análisis del expediente", informó el Concejal.

"Yo no pensé que iba a traer esta controversia. El privado no solo abona la tasa de esta en base a la fiscal, sino que también aporta al marco de los festejos de nuestra ciudad, shows que van a ser en vivo en la vía pública, promociones que se van a desarrollar al respecto".

"El Municipio está trabajando fuertemente en esta línea, todo aquel privado que se quiera sumar a los festejos de 150 años de nuestra ciudad, es bienvenido. Eso también va a generar trabajo en nuestra ciudad, porque a esos móviles alguien nos tiene que atender, tienen baños, deben tener seguridad. Lo mismo que los eventos no solo van a estar disfrutados, sino que atrás de un evento hay gente que labura para que eso se lleve adelante. Ojalá muchos más Mercados Libres vengan a nuestra ciudad", sumó.