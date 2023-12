Central de Trabajadores: "La gente salió a la calle sola, sin ser convocada por ninguna organización"

Las organizaciones que nuclean a los trabajadores en Mar del Plata se reunieron frente a la Catedral para realizar una asamblea y definir su posición frente a los DNU presentados por el presidente Javier Milei, que busca la modificación de más de 350 leyes para desregularizar la economía.

Durante este encuentro, decidirán si realizan una movilización, "estamos convencidos de que el 'decretazo' que sacó Milei se lleva por delante las instituciones de la democracia", señaló Graciela Ramundo, secretaria general de la CTA Mar del Plata, en diálogo con El Marplatense.

Esto se debe a que "hay una clara transferencia de recursos hacia los 100 empresarios que siempre se ven beneficiados con las políticas liberales, no hay ninguna necesidad de que los clubes de barrio tengan condiciones para una privatización, no ayuda al pueblo o la economía argentina".

"Realmente muchos de estos decretos que no tiene con cumplen con ningunas de las reglas, pero sí barre todos los derechos de los trabajadores como el derecho al trabajo, a poder llevar un plato de comida a la mesa", continuó.

Por lo que queda claro que "hay decisión de beneficiar a las empresas multinacionales de la energía, lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario, el tema de las tierras, el fuego, no son cuestiones ni de urgencia ni sirven para el pueblo argentino para que sea soberano", señaló.

Asimismo, reflexionó sobre las fallas que se registraron en los últimos cuatro años: "Nosotros tuvimos un gobierno que fue débil, no tomó las medidas que debía tomar, hubo muchos errores del propio movimiento nacional y popular. No estuvo a la altura de la circunstancias en muchos momentos".

"Cuando se quiso estatizar Vicentín se tendría que haber salido a la calle, la pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía, todo lo que jugó en contra a un gobierno que le faltó decisión política. Por otro lado no se manejó con DNU y estamos orgullosos de eso porque es llevarse puesto el Congreso", agregó.

En este contexto, "no pensábamos salir a la calle tan pronto porque este gobierno fue votado, tuvo una mayoría y decíamos que es lo que votó la gente, hay que esperar. Pero, hemos visto por varios medios que la gente salió a la calle sola, sin ser convocada por ninguna organización, y nos están pidiendo a las centrales que encabecemos la lucha. Este panorama lo esperábamos para marzo, pero evidentemente hay apuro de sacar las medidas".

A nivel local, se refirió a las políticas llevadas a cabo por el Intendente Municipal: "El gobierno de Guillermo Montenegro ganó ya los pocos días no compró los pollos y las cajas navideñas para la gente que no tiene qué comer, no para las organizaciones, porque nosotros tenemos trabajo y protección social, pero las cajas navideñas son para la gente que no tiene qué poner en la mesa".

De modo que "con Guillermo Montenegro vamos a tener que marcarle cada vez que se equivoque, más allá de cualquier cosa. Nosotros representamos a los trabajadores y lo tenemos que defender", declaró.

"Hay que ver por qué vota la gente de esta manera, se encuentra en un hastío frente a la política que no da respuesta. Creo que votaron con bronca y por no encontrar una alternativa que los atrajeran", concluyó.