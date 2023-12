Afirman que la derogación de la Ley de Alquileres "puede provocar un shock de oferta"

Tras el anuncio del presidente Javier Milei en donde presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia, un paquete de medidas para implementar la desregulación económica y la reforma del Estado.

El DNU contempla 366 artículos y modificará más de 300 leyes, normas y sectores productivos. Ante esto, muchos sectores indicaron su descontento y algunos otros acompañaron.

Así lo fue el caso del sector inmobiliario en Mar del Plata con respecto a la derogación de la Ley de Alquileres, una normativa que afirmaron ser destructiva para propietarios e inquilinos, incluso para la oferta del mercado.

Sobre esto, el referente Diego Del Valle del ámbito local dialogó con El Marplatense y expresó: "Es el cambio más trascendente en la historia de Argentina en materia de locaciones. La posibilidad que está dando este decreto de libertad contractual entre las partes, tanto en el plazo, en la actualización de del alquiler con este contexto inflacionario, sin lugar a dudas puede provocar un shock de oferta como nunca se ha visto en materia de alquileres".

"El cambio para mí más importante es que uno ve que en países limítrofes como Uruguay, Brasil, utilizan contratos de un año y la locación hace que tengas un crecimiento de oferta constante", indicó.

"Esta posibilidad, sin lugar a dudas en este contexto económico político tan difícil, va a permitir que crezca mucho la oferta. Y si sucede eso, los valores se van a ir manejando oferta demanda", continuó.

"Yo no estoy de acuerdo en dolarizar los valores de alquiler ya que el 97% de la gente que es asalariada, cobran en pesos, por lo tanto va a haber que tener también un criterio de razonabilidad, de coherencia en poder manejar esta posibilidad", sumó el referente inmobiliario.

"Las actualizaciones seguramente van a ser cuatrimestrales o semestrales y se buscará un índice que para mí estará dado por el Banco Central, el ICL. Porque está midiendo por un lado inflación pero por otro lado también los salarios y las paritarias, explicó.

Con respecto a los contratos ya existentes, Del Valle aclaró: "Hay que llevar tranquilidad. A ver, todos los que están vigentes siguen con la normativa que tienen. Pero el tema es que hoy conviven en la locación, contratos que están todavía regulados por la vieja Ley 23.091, otros regulados por el Código del 2015, más con la de julio del 2020 número 27551 y con la última reforma a esa ley, que es la 27737, de ahora el 18 de octubre. Cada uno se maneja de acuerdo a la legislación que estaba vigente al momento de firmarlo, teniendo en cuenta que cada locación tiene un plazo máximo que al excederse, hay que hacer uno con la legislación vigente de ese momento".

En cuanto al DNU, "ahí parece cometer un error formal en la publicación. No dice que entra en vigencia a partir de ella. Al no decir eso, hay que esperar ocho días desde su publicación para que entre en vigencia. Por lo tanto, lo estaría a partir del 29 de diciembre. A no ser que lo estén reformulando y salga en el boletín oficial que este entra en vigencia a partir de su anuncio", adhirió.

Y agregó: "Es un cambio de 180° trascendente, que puede revolucionar el mercado de alquileres. Lo puede revolucionar en el sentido completo. Ojalá que le den la posibilidad a este cambio y que podamos verlo. Desde julio del 2020, estuvimos tres años y medio con una ley que lo único que hizo fue sacar toda oferta del mercado".

"La realidad al día de hoy era que nadie te alquilaba con destino de vivienda, con la reforma del 18 de octubre pasado. Estos cambios van a hacer que a partir de enero, aparezca una oferta para mí muy importante, seguramente con contratos que van a ser por 12 meses, pero después ese tipo de plazo yo creo que se va a ir acomodando con el tiempo. Tiene que ver mucho lo que pueda llegar a pasar con la inflación que hoy existe. Creo que esta es una salida muy importante para volver a ordenar el mercado de alquileres", concluyó Del Valle.