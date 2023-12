El club de las cinco: Batman + El pastor + Navidad + Nintendo + Gremlins

Por Mex Faliero

GREMLINS dirigida por Joe Dante, con Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton. En HBO Max.

-Comenzar una columna sobre películas navideñas sin mencionar la gran obra maestra del género, la mejor en lo suyo, habría sido un pecado mortal. Dante es un fanático confeso de los Looney Tunes (y quién no… hay que ser opaco como Alberto Fernández para no entenderlo) entonces lo que hizo fue pensar qué harían estos personajes con la Navidad. La respuesta es clara: ¡destrozarla! Y ahí va el pobre Gizmo, que se reproduce porque se incumplen las reglas que requiere su adopción y allí aparecen esas horrendas criaturas verdes que sólo saben reírse con una carcajada molesta y romper todo. Porque precisamente lo que se propuso Dante (y se lo propuso en varias películas hasta convertirse en una suerte de paria dentro del cada vez más correcto Hollywood) es tomar el cine que vio en su infancia, las películas de monstruos, el cine catástrofe, los dibujos animados de la Warner y hacer una bola, como las de nieve que se hacen en la Navidad norteamericana, y arrojársela en la cara al espectador demasiado adocenado. Gremlins generó la calificación Apta para mayores de 13 años en el cine norteamericano y que padres de esos que se ofenden salieran a quejarse sobre el mal ejemplo que era esta película. Lo que no entendían era que esa reacción era lo que la película venía a revelar: la careta falsa de los buenos ciudadanos. El triunfo de Gremlins fue ese y su segunda parte, mucho más desquiciada y descontrolada (búsquenla y véanla, es imperdible), llevó la incorrección a niveles superlativos.

UN PEQUEÑO BATMAN NAVIDEÑO dirigida por Mike Roth, con las voces de Luke Wilson, Yonas Kibreab, James Cromwell. En Prime Video.

-Una agradable sorpresa es este film animado, que mezcla un típico cuento navideño con una aventura de superhéroes, con citas a Mi pobre angelito y El Grinch. Tenemos al pequeño hijo de Bruce Wayne deseoso de convertirse en un justiciero como su padre, y al padre (el señor Batman), regalándole para Navidad su primer baticinturón. Aunque, claro, le alerta sobre los riesgos de ser un justiciero y la responsabilidad que conlleva. Al pibe nada le importará, y cuando se quede solo en la casa y se enfrente a dos ladrones que ingresan a la mansión, comenzará su camino del héroe. La animación es estéticamente muy bella, la historia tiene por momentos el humor desenfrenado de los viejos cómics y la película de Roth logra capturar tanto el espíritu que se le exige a un relato navideño como las claves de los relatos de superhéroes. No deja de ser curioso que la factoría DC logra mejores producciones (LEGO Batman, ¡Los jóvenes titanes!) cuando se arrima a los márgenes, con historias mucho más lúdicas y divertidas, lejos de la solemnidad y la vacuidad de las que componen su universo principal. Aquí hay una contenida dosis de humor, aventura y emoción, en esa relación padre e hijo que se construye a pura piña y escapada. Batman y la Navidad funcionan, ¿o no recuerdan la excelente Batman vuelve de Tim Burton?

EL PASTOR dirigida por Iain Softley, con Ben Radcliffe, John Travolta, Steven Mackintosh. En Disney+.

-Basado en una novela de Frederick Forsyth, este relato corto es un sólido cuento fantástico enmarcado en una celebración de Navidad. Tenemos a un piloto de la Fuerza Aérea Británica a mitad del siglo pasado que decide llegar de imprevisto a su hogar, para pasar la Navidad con su chica. Pero en el viaje se pierde, las cosas comienzan a fallar y terminará necesitando ayuda para no estrellarse. El ecléctico Softley, en apenas 38 minutos, logra construir un relato que encapsula una gran historia de amor con un misterio digno de un capítulo de La dimensión desconocida. Puede ser por momentos un poco solemne, pero es interesante cómo el director toma los tiempos narrativos para ir metiéndonos progresivamente en el terreno de lo inusitado. Sin apuro, nos lleva de una historia con un aire de relato bélico a un cuento fantasmagórico con clima navideño.

MEJOR NAVIDAD. ¡IMPOSIBLE! dirigida por Mary Lambert, con Heather Graham, Brandy Norwood, Jason Biggs. En Netflix.

-Como en toda cena navideña tiene que haber un tío pesado con el que nadie quiere compartir la mesa. Esta película es ese tío, la no recomendación de esta columna con demasiado espíritu bonachón. Comedia sobre una mujer que tiene celos del éxito de una vieja amiga, cuando termine recalando ¿por error? en la casa de aquella para pasar la Navidad se convertirá en una suerte de detective para intentar descubrir dónde está el gato encerrado. No se puede negar que la película tiene su construcción adecuada con lo se requiere de un film navideño, incluso su aleccionamiento moral como conclusión para que todos terminen en paz. Pero hay una apuesta por la comedia incorrecta que se queda en la nada, el humor carece de total imaginación y lo que nos quedan son una directora como Mary Lambert, que supo dirigir una de terror icónica de los 80’s como Cementerio de animales, y dos intérpretes con experiencia en el terreno, Heather Graham y Jason Biggs, absolutamente perdidos. Si sobre las películas navideñas hay un concepto erróneo de que son todas malas, esta viene a cumplir todos los prejuicios. ¡Aléjense de esto!

NAVIDAD EN 8 BITS dirigida por Michael Dowse, con Neil Patrick Harris, Winslow Fegley, Steve Zahn. En HBO Max.

-Esta película es de 2021, pero bien vale la recomendación porque merece ser descubierta y disfrutada, ya que no fue todo lo valorada que debería haber sido. Un padre le cuenta a su hija las peripecias que tuvo que protagonizar para conseguir su primera Nintendo. A partir de ahí, la película va y viene en el tiempo, aprovechando los atajos de la memoria y su construcción mítica a través del relato oral, un poco como en How I met your mother, la maravillosa sitcom que Neil Patrick Harris protagonizó. Navidad en 8 bits no es sólo una comedia navideña maravillosa, tal vez de las mejores en mucho tiempo, sino además una comedia infantil descarada y una película ochentosa con el tono preciso de aquella época (hay recordar un poco al episodio de Los Simpson en el que Bart se afana el videojuego). Y habla de los vínculos entre padres e hijos con un nivel de honestidad que elimina cualquier suposición de chantaje emotivo (el padre que interpreta Steve Zahn es un personaje hermoso). Claro que aquí hay un secreto: el canadiense Michael Dowse es uno de los mejores directores de comedia de las últimas dos décadas. Pero es un nombre casi invisible porque, claro, lo suyo es la comedia popular sin ninguna búsqueda de prestigio. Si encuentran por ahí Una noche para no olvidar, ¿Solo amigos?, Goon, Stuber o Coffee y Kareen denles una oportunidad.