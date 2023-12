Nicolás Massot: "Cuesta comprender la necesidad de un decreto"

Nicolás Massot, diputado nacional por Cambio Federal, conversó con Nacho Girón en La Mañana de CNN sobre el decreto del presidente Javier Milei y la conformación de la comisión bicameral en el Congreso Nacional que va a tratarlo.

Sobre la comisión bicameral que va a tratar el DNU de Milei, Massot sostuvo que "en eso están los presidentes de las cámaras: Martín Menem y Victoria Villarruel".

"La bicameral no hace una sanción definitiva: le sugiere un rumbo al pleno del Congreso", explicó, en tanto que aclaró que "la ley de la bicameral dice que su conformación es a propuesta de los presidentes de las cámaras, respetando la proporcionalidad de los bloques".

En este escenario, Massot dijo que "no hay que temerle al Congreso" porque “tiene que participar y discutir las privatizaciones una por una".

"Aunque no estemos en el Gobierno, todo hombre y mujer de la política tiene la responsabilidad de no conspirar", expresó, mientras resaltó que "el diálogo que el Gobierno no eligió es el camino que nosotros vamos a tomar".

Massot advirtió que "hay un riesgo de judicialización" y explicó que "el decreto tiene contenidos muy importantes que compartimos muchos partidos".

"El decreto toma una gran parte de la propuesta original de Juntos por el Cambio y estaba redactado desde hace tiempo en el equipo de Patricia Bullrich", reveló el diputado, mientras que aseguró que "hacer reformas por decreto empaña la institucionalidad".

Sin embargo, opinó que "no estoy de acuerdo en que se privatice todo". "No hay ninguna urgencia en convertir las empresas del Estado en sociedades anónimas", aclaró el legislador, en tanto que indicó que "el Gobierno pide una delegación absoluta y por tiempo indeterminado de facultades legislativas al Presidente".