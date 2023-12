Farmacéuticos bonaerenses advierten que el DNU de Milei pone en riesgo la salud

En las últimas horas, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires difundió un duro comunicado que repudia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lleva la firma de Javier Milei y todo su gabinete, en especial el Título XI que refiere a la salud, la atención de los profesionales en las boticas y la venta libre de medicamentos.

“Los farmacéuticos bonaerenses escuchamos con preocupación el anuncio presidencial y el contenido de su DNU. El Título XI se refiere a cuestiones sanitarias que serán modificadas con criterios que, en nuestra opinión, hieren gravemente la normativa que regulaba el ejercicio profesional de los farmacéuticos argentinos”, expresa el escrito de los farmacólogos.

En esa línea, los farmacéuticos bonaerenses hicieron hincapié en la necesidad de informar a los pacientes y colegas que el artículo que refiere al área de salud del DNU choca con la Constitución nacional, que explicita que las provincias “conservar todo el poder no delegado al Gobierno nacional, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”.

En ese sentido, explican los farmacéuticos bonaerenses, la Suprema Corte de Justicia ha ratificado la soberanía provincial sobre los poderes no delegados a Nación. “En lo referente a la salud, la provincia de Buenos Aires no ha delegado el poder al Gobierno nacional y tiene la facultad de elegir las leyes que se puedan aplicar en este territorio, por lo tanto los anuncios realizados por Milei no tendrán un efecto inmediato en la comuna”.

En este contexto, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires señaló que ya comenzaron a trabajar “para prevenir frente a posibles distorsiones y el accionar de intereses que pretendan modificar la normativa bonaerense que regula el ejercicio profesional y, por ende, afectar el futuro de farmacéuticos y farmacias, en el sector público y privado, en la distribución y producción de medicamentos, productos médicos, incluso en lo que se refiere al tránsito interjurisdiccional, la cadena de pagos y la comercialización de medicamentos”.

Para ese plan de acción, los farmacéuticos bonaerenses lograron el respaldo de las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, entidades profesionales y organizaciones sociales. “Revisaremos lo anunciado y coordinaremos acciones para evitar los efectos nocivos que pudieran tener los anuncios del DNU de Milei en las incumbencias profesionales y el servicio farmacéutico a millones de bonaerenses, que podrían ver afectado su acceso al medicamento”, concluye el comunicado.

Es preciso mencionar que, el DNU de Milei modifica el Régimen Legal del Ejercicio de la Actividad Farmacéutica y de la Habilitación de las Farmacias, Droguerías y Herboristerías, para autorizar la comercialización de medicamentos de venta libre en comercios que no sean farmacias, habilitar centros médicos y odontológicos en locales farmacéuticos y permitir el ejercicio simultáneo de profesiones de odontólogo, médico y farmacéutico, al tiempo que bioquímicos pueden ser directores de laboratorios y farmacias.

“Una vez más se quiere insistir con un modelo probadamente fallido que pretende desprofesionalizar la farmacia, quitándole su esencia como centro de salud. La farmacia no es un comercio. La profesión farmacéutica ha sido profundamente afectada y gravemente agredida por el DNU de Milei, y es una medida pone en riesgo la salud de la población y el acceso a todos los medicamentos”, advirtieron desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

A la par de la desregulación para la venta de medicamentos, el DNU de Milei libera a las empresas de medicina prepaga a aumentar las cuotas mensuales que abonan los afiliados “a consideración”. Además, el decreto permite el traspaso de la obra social a una prepaga, desfinanciando así las obras sociales y rompiendo el sistema más utilizado por las clases medias.

“Si sos prestador, te podrán pagar lo que cada empresa prepaga considere porque el DNU de Milei elimina la regulación de aranceles mínimos obligatorios y habrá prestaciones pagadas muy caras y otras especialidades y actividades que no tendrán financiamiento. Si sos farmacéutico, y no estás en la provincia de Buenos Aires, el DNU autoriza la venta directa al público desde droguerías y laboratorios, y deroga la Ley que fomenta la producción pública de medicamentos, destruyendo una herramienta central que hoy garantiza soberanía sanitaria”, explicó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.