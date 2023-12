Netanyahu visitó a las tropas israelíes en el norte de la Franja de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó este lunes el norte de la Franja de Gaza y les dijo a las tropas que la guerra contra el terrorista Hamas continuará “hasta el final”.

“Acabo de regresar de Gaza; me encontré con una división de reservistas en el campo”, dijo a su facción. “Todos ellos me pidieron una sola cosa: No debemos parar; debemos seguir hasta el final”, dijo, en referencia a la guerra de las FDI contra Hamas en Gaza.

Sus comentarios surgen mientras Egipto hace una ambiciosa propuesta para poner fin a la guerra.

“No vamos a parar. Vamos a seguir luchando y vamos a ampliar la lucha en los próximos días”, expresó Netanyahu en declaraciones a miembros de su partido Likud. “Será una batalla larga y no está ni cerca de acabar”, indicó, en referencia velada a la propuesta que hizo Egipto de un alto el fuego de dos semanas, que tanto Israel como Hamas parecen haber rechazado.

Hamas condiciona cualquier nuevo acuerdo de intercambio de rehenes por presos a un alto el fuego permanente, opción que Israel rechaza porque está decidido a continuar con la guerra hasta la destrucción del grupo islamista.

Netanyahu fue informado sobre la cantidad de munición, armamento y bocas de túneles por las tropas de la 261ª brigada, según un comunicado de la Oficina del primer ministro.

“Estoy aquí con ustedes en el norte de la Franja de Gaza y estoy inusualmente impresionado (...). Estamos orgullosos de ustedes y confiamos en ustedes. Vemos la determinación y las ganas de continuar hasta el final”, indicó.

La visita de Netanyahu dentro del enclave, la segunda desde que comenzó la guerra, coincide con el octogésimo día de combates y con el primer mensaje del líder de Hamas, Yahya Sinwar, quien afirmó que ésta es una “batalla feroz, violenta y sin precedentes” contra Israel.

Fuente: Infobae