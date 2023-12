Kicillof resaltó que la temporada empieza con "números decepcionantes y pérdidas en las reservas"

Después del lanzamiento del "Operativo de Sol a Sol", el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, atendió a los medios en el Hotel Provincial, donde destacó la mejora en cantidad de efectivos y vehículos, y a pesar de que deseó que sea una gran temporada, subrayó que las políticas económicas "no fomentan al turismo".

Sin la presencia del intendente, Guillermo Montenegro, pero sí con la de Fernanda Raverta, explicó acerca del operativo: "Fue un día muy esperado. Sigue creciendo en términos de presencia policial, de móviles, equipamiento, tecnología y organización. Recuerdo la primera vez que vinimos, cuando sólo teníamos siete camionetas para el operativo, mientras que hoy contamos con más de 22 mil efectivos, 200 camionetas y motos, más el aporte de Vialidad y Salud en materia de cuidado para quienes deseen veranear en Mar del Plata, la Costa y los 25 Municipios".

"Veníamos batiendo récords de turistas, incluso me lo comentó Montenegro, y eso no sucede por cuestiones climáticas o la belleza natural, sino por políticas públicas, como el Previaje. Superarnos en movilización de gente implicó una inversión mayor en seguridad, vialidad y sanidad. Estamos listos para una temporada que nos agarra con números decepcionantes y pérdidas en las reservas, producto de una política económica que no fomenta el turismo interno, nacional o el popular", destacó el gobernador.

Sin embargo, más allá de las mencionadas "vicisitudes", dijo que hará todo lo que esté a su alcance para ayudar y colaborar, a la vez que deseó que la temporada de verano sea "lo mejor posible". "La actividad turística no es sólo una fuente de diversión, también es una fuente de trabajo para la Provincia", recordó el jefe de gobierno bonaerense.

Por otro lado, acerca de la manera en que afectará el recorte de los recursos a la Provincia y su consecuencia sobre las obras que se pueden llevar a cabo en la ciudad, aseguró que se ubican en un momento de "incertidumbre absoluta". Y también confesó que cuando los gobernadores se reunieron con el presidente, personalmente le pidió precisiones para realizar un pronóstico y a pesar de ello, no les dio "ninguna pauta" ni saben con cuántos recursos contarán, según puntualizó.

"En el caso de las obras, la situación se agrava más. Escuchamos que habrá una suspensión completa y luego dijeron que las que tienen financiamiento internacional se harán, pero no tuvimos ningún tipo de comunicación. Todos los recursos que tengamos serán utilizados para sostener los derechos que siempre defendimos. Seguiremos con actividades de cultura y turismo en un marco de incertidumbre. Van a aumentar las demandas y las necesidades, pero tenemos en claro cuáles son nuestra convicciones", añadió el mandatario bonaerense.

TRANSPORTE PÚBLICO

En última instancia, sobre el valor del colectivo en Mar del Plata y la quita de subsidios que anunció el Gobierno, aclaró: "Tampoco sabemos nada sobre la quita de subsidios. Obvio que afecta a las finanzas provinciales, por lo que afronta subsidios que se le transfirieron con Macri y Vidal, y no sabemos si se actualizará el fondo del Conurbano. Entonces, si bien podemos tener voluntad y vocación, hay una decisión de que las provincias afronten situaciones que van más allá de su alcance. Parece que habrá una política general de recorte de subsidios en transporte, combustible y energía, por lo que será complejo".