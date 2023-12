Luis Juez: “El presidente se tiene que dejar ayudar”

El senador Luis Juez, quien formaría parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que analizará el DNU emitido por Javier Milei, aseguró en CNN Radio que “el presidente se tiene que dejar ayudar” y advirtió que “hay que construir consensos y no se puede hacer lo mismo que hizo Cristina”.

“El DNU ya está judicializado y vamos a tener varios capítulos con el tema. No viene incorporado en los temarios de extraordinarias y si bien la comisión puede tratarlo el parlamento lo puede hacer desde las sesiones ordinarias”, explicó Juez en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

Según el senador cordobés, “el presidente se tiene que dejar ayudar. Ganó la elección, pero la campaña ya pasó. Soy un senador que quiere ayudar y ser consecuente con mi acompañamiento electoral. No te dejás ayudar cuando te ponés ofensivo y agresivo. No podés decir que hay diputados y senadores que van buscando una coima. No me siento agraviado, pero no son las formas”.

“No soy un experto en derecho constitucional, pero soy abogado y este DNU es un instrumento complejo y ya está judicializado. Tenés que construir consensos, no podés hacer lo mismo que hizo Cristina”, lanzó Juez.

Por eso, el legislador consideró que ”hay que ser inteligentes y no sé si el instrumento es por un DNU. Si lo hubiese hecho Cristina al menos lo estaría cuestionando. Es un tema que genera aristas y necesitamos 39 senadores y 128 diputados”.