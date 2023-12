Vendedores ambulantes buscan repetir en Playa Grande el modelo aplicado en Mogotes

Los trabajadores ambulantes de la ciudad lograron un acuerdo histórico en las playas de Punta Mogotes, donde la actividad está regularizada y los trabajadores registrados, y buscan repetir esto mismo en la zona Playa Grande.

Así lo indicó Walter Rivero, titular de la Cooperativa “13 de Diciembre” y delegado de SIVARA en Punta Mogotes, donde tienen un contrato por cuatro años. “Es el primer espacio de la ciudad donde la actividad está regularizada, la gente está registrada y los trabajadores tienen el curso de manipulación de alimentos”, destacó el sindicalista.

En Mogotes trabajan entre 80 y 100 vendedores y es la playa que mayor cantidad de trabajadores concentra. “Tenemos un depósito que nos brinda la administración, que es tradicional de los vendedores. Ahí guardamos las herramientas, la materia prima. Tenemos un espacio que es privilegiado ahí cerca de la laguna”, resaltó el delegado.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata, Rivero consideró que “tratamos de marcar un camino” y que también están organizando la venta ambulante en Playa Grande: “Queremos que todo lo bueno que plasmamos en Punta Mogotes poder plasmarlo en esta playa”.

El delegado de SIVARA comentó que “con gusto tomamos el desafió” de organizar la venta ambulante en esa zona. Y señaló que luego de unos cambios dirigenciales del gremio, “hoy tenemos todos una misma línea de trabajo. Uno de los objetivos principales es cambiarle la cara a la venta ambulante de la ciudad”.

Y piensan avanzar con esta política en otras zonas de la ciudad, como La Perla o las playas del centro.

Sobre lo que sucedía en SIVRA, Rivero resaltó que “fuimos perseguidos cuando planteamos la idea de la registración. Y como el sindicato era de un monstruo grande y nosotros éramos chiquitos, nadie se metía. Pero hoy ven que lo que veníamos predicando dios sus frutos. Y eso hizo que se abran muchas puertas”.

Para el delegado sindical “hoy las cosas cambiaron, el sindicato es para todos los trabajadores y la gente se está sumando con alegría, apostando a este proyecto. Nosotros no perseguimos a nadie, las puertas están abiertas para todos”.

La temporada

Ya con la temporada en los talones y con los primeros turistas llegando a la ciudad, Rivero contó detalles de la actividad, como que por ejemplo el producto que hoy más se consume es el choclo: “Está superando ampliamente a todos los demás. El helado, la gaseosa, que es un producto que ha caído porque muchos eligen traerla del almacén”.

En cuanto a la inflación, el delegado dijo que si bien las cosas “han aumentado mucho, la gente está acostumbrada”. No obstante, consideró que “tratamos de no remarcar mucho para que no se resienta el bolsillo del marplatense y del turista que viene a disfrutar”.

Rivero aseguró que lo que más los distingue en el buen trato. “Hay gente que viene hace 40 años. Y la relación es muy buena. No sólo con la gente sino entre los trabajadores. Al haber muchos trabajadores concentrados por ahí se hace difícil, pero la verdad que hemos generado un ambiente familiar y de trabajo muy agradable. Eso nos llena de orgullo”.