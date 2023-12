Confirman la fecha del juicio al hombre que asesinó a puñaladas a un joven en Mar del Plata

Tras el retraso del juicio por el asesinato de Leandro Yamil Vilugron, se confirmó la nueva fecha para ejecutarse. Se desarrollará el 30 enero, en Tribunales por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, a cargo de Fabian Riquert.

Previamente, el enjuiciamiento que iba a comenzar a fines de octubre, había sido suspendido tras haberse filtrado las identidades de los 60 jurados populares que habían sido convocados en el caso.

La información fue brindada por el abogado del particular damnificado, Riquert en donde indicó que existía un documento filtrado con las identidades de los posibles jurados.

El hecho sucedió en julio de 2021, donde tras una discusión de tránsito, un Jorge Mattar de 54 años bajó de su auto en Juan B. Justo e Independencia y asesinó a puñaladas a Vilugron, quien estaba a bordo de una moto.

Desde ese entonces, el acusado se encuentra alojado en el penal de Batán, llegará al juicio imputado por el delito de “Homicidio” y también por la “Tenencia ilegal de arma de fuego”.

En la instrucción de la causa intervino la fiscal Florencia Salas, quien dio por probada la responsabilidad criminal del automovilista, capturado a los 20 minutos del crimen.

Hay dos particulares damnificados: por un lado los padres de la víctima; por el otro, la novia quien también estaba en el hecho y sostuvo a su novio hasta su muerte en plena calle, quien será representada por Martín Bernat.

Según informaron a El Marplatense, en el juicio de doce jurados titulares (más cuatro suplentes), la defensa a cargo de César Sivo no va a discutir el hecho ni la autoría, sino que está dirigida exclusivamente a plantear que el imputado no pudo comprender lo que hacía por emoción violenta o alguna situación que lo coloque en un estado de inimputabilidad.

En tanto, la fiscalía y los abogados de los padres (Maximiliano Orsini) y la novia de Vilugron (Bernat) sostienen que "no hay motivo alguno para creer que el imputado no haya entendido lo que hacía. No tenemos dudas que esta persona debe ser condenada a una pena ejemplar por ser un homicida a sangre fría, quien después del hecho se fugó", comentaron a este medio.

“Hay un acuerdo probatorio en relación a que tanto la defensa, como la Fiscalía y la querella particular han acordado la materialidad delictiva. Lo que no se va a discutir es el homicidio, lo que se va a discutir es si efectivamente actuó bajo la emoción violenta o no. Por eso va a ser preponderante el papel que jueguen los peritos oficiales y los peritos de parte”, contó Orsini.

En relación a la condena, el abogado dijo que “va a haber que esperar primero si hay un veredicto condenatorio y, luego de eso, se trata en una audiencia posterior, de cesura, donde se van a ventilar los atenuantes y los agravantes y en su defecto hacer un pedido de pena. No me puedo adelantar porque primero hay que determinar si el jurado lo declara culpable o no”.

De todos modos, Orsini aseguró que “para nosotros no existió la emoción violenta, entendemos que el accionar, previo, durante y posterior no es propio de una emoción violenta. Sabía lo que hacía, tenían conciencia de sus actos. Y eso demostró en su accionar posterior, cuando huye del lugar del hecho y busca limpiar y eliminar muchos rastros del delito para lograr impunidad”.

El hecho

El 10 de julio de 2021 Jorge Mattar bajó de su camioneta en la esquina de Juan B. Justo e Independencia, increpó a Vilugron, que iba a bordo de una moto Honda XR 125 y con el que había mantenido una discusión previa y le dio cuatro puñaladas para luego escapar del lugar.

La víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende, pero falleció producto de un paro cardíaco por hemotórax masivo. Tenía puñaladas en la cara, la clavícula, hombro y mano.