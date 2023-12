Se aprobó la reforma en la Defensoría del Pueblo

Durante la última jornada de sesión del año, el Honorable Concejo Deliberante debatió y se aprobó la ordenanza que busca la reforma de la Defensoría del Pueblo , tras haber tenido un primer encuentro con fuertes debates y grandes tensiones.

La primera sesión sobre el tema fue el pasado martes en donde hubo encuentros poco agradables y acusaciones inminentes, que se generaron ante la presencia de quienes fueron miembros del organismo, Luis Salomón y Daniel Barragán.

El proyecto fue presentado por parte del ex concejal Alejandro Carrancio, desde el oficialismo local y se centra en reducir de tres titulares a uno en la Defensoría del Pueblo y además, la apertura de un registro abierto a toda la comunidad que desee postularse para cumplir dicha función y ser elegido por el Concejo Deliberante, eliminando así el sistema donde los colegios profesionales, las ONG´s y las sociedades de fomento eligen a un defensor.

Sobre esto, la concejal radical Marianela Romero expresó: "No está bueno que se le mienta a la sociedad, esto no fue a espaldas de nadie ni oculto para ningún sector. Voy a apelar a la memoria de muchos concejales, sobre las distintas modificaciones de la Defensoría. Teníamos la necesidad de jerarquizar la figura del Defensor y se trata de reducir de tres a uno, para la eficacia y la toma de decisiones, en lugar de encontrar el consenso de tres que piensan distinto".

"El proyecto implica que el órgano se adapte a los planteos y necesidades de cada vecino de la ciudad. La modificación que nosotros elegimos, va a dejar de acompañar a un sistema corporativista o que solo sean algunos los que están representados. Los vecinos de Mar del Plata y Batán se van a poder proponer", continuó.

Por su parte, desde Encuentro Marplatense, el concejal Horacio Taccone contrarrestó diciendo que "nosotros no tenemos dudas de que si votan esta ordenanza, va a ser mala. Lo van a hacer desconociendo los orígenes del instituto, sin tener en cuenta el contenido de los debates de otros años. Nos da la sensación de que quieren plegarse a esta onda de refundar todo y lo hacen sin buscar consenso".

"Van a votar sin analizar cosas importantes que se dijeron y que no son un invento nuestro. Me pregunto, por qué no podemos debatir, analizar. Si nos hubiésemos consultado, podríamos haber logrado la unanimidad. Estamos dispuestos a aportar, queremos que las ordenanzas salgan mejor de lo que van a salir", sumó, quien además mocionó la vuelta a comisión.

Valeria Crespo desde el mismo bloque indicó: "Fue un tratamiento exprés. Muchos concejales estábamos entrando y nos hubiese gustado tener el placer de tratarlo. Nos parece inoportuna la forma del expediente en este recinto".

Por otro lado, la concejal Cecilia Martínez de La Libertad Avanza adhirió: "Yo no creo que sea una locura este proyecto. Fue uno de los mejores que trabajamos, en equipo. Queremos que el resultado legislativo sea bueno para la ciudad. Esto no se trata de achicar gasto para el Municipio. La Defensoría no se cierra. Tenemos una mirada diferente pero el trabajo valió la pena".

"Lo que nosotros no queríamos es que haya una prórroga de mandatos, queríamos que esta reforma llegue. A nuestro criterio la Defensoría no estaba ocupando más el rol que tenía que ocupar. No podemos ser ajenos si la estructura del Municipio funciona mal. Es nuestro deber. Se devuelve el rol unipersonal, autónomo e independiente", aclaró desde LLA.

Desde el Frente Renovador, el concejal Ariel Ciano dijo: "Hoy van a poner una victoria legislativa, no tengo dudas de que con el tiempo será una derrota política".

Por otro lado, desde Juntos por el Cambio, Julián Bussetti adjudicó que "actualmente el sistema de representación para elegir al defensor del pueblo. Hoy hay 51 asociaciones vecinales para participar de ello, eso representa al 30% de los marplatenses. Vale lo mismo el voto de cualquier vecino que el de un fomentista".

En ese sentido, se sometió a votación el expediente donde resultó aprobado por mayoría Acción marplatense, el Frente Renovador y Unión por la Patria.