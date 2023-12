El kirchnerismo le pide explicaciones a Montenegro por la no entrega de canastas navideñas a piqueteros

A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le pidió al intendente Guillermo Montenegro que brinde explicaciones sobre cómo se planea utilizar el dinero incluido en el presupuesto 2023 de la secretaría de Desarrollo Social para ser destinado en canastas navideñas, así como también qué ocurrió con la adjudicación de una millonaria licitación.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense, los ediles kirchneristas manifestaron preocupación por “la falta de información respecto al destino del dinero previsto para la entrega de canastas navideñas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General Pueyrredon”.

En ese sentido, detallaron que “el pasado 1 de septiembre del corriente año, mediante el Decreto N° 1966-23, se llamó a la Licitación Pública Nº 28/23 para la Adquisición de víveres secos para bolsón navideño con destino Secretaría de Desarrollo Social” cuya apertura de sobres se realizó el día 28 de septiembre de 2023, con un presupuesto oficial de $237.000.000”

“A través del Decreto D.E. N°2737-23 del pasado 6 de diciembre, se adjudicó por menor precio y por única oferta válida un monto total de $38.691.000,00 a la firma Luzzi Carlos Alberto y Luzzi Marcelo Eduardo S.H., en el marco de la licitación citada previamente, con la adjudicación N°1310/23. El 15 de diciembre de 2023 se procedió a realizar la apertura de sobres correspondientes a la Licitación Pública N°39/23 para la ‘Contratación de la provisión de pollos con destino Secretaría de Desarrollo Social’ con un presupuesto oficial de $121.000.000, llamada a través del Decreto D.E. N°2493/23, declarándose desierta por falta de oferentes”, recordaron.

Y puntualizaron que “el pasado 19 de diciembre de 2023 el intendente del Partido de General Pueyrredon declaró ante medios locales y organizaciones sociales haber tomado la decisión de no entregar canastas navideñas este año”.

“Hasta el momento no se ha comunicado a dónde se redirigirá el dinero previsto para la entrega de canastas navideñas, incluido en el presupuesto 2023. Es responsabilidad del Ejecutivo Municipal dar a conocer el destino de dicho monto de dinero, así como también informar respecto a qué partidas presupuestarias afectará y de qué áreas”, sentenciaron los ediles K.

Hace pocos días, el intendente Guillermo Montenegro expresó: "Primero tenemos que hablar de una situación sumamente compleja que vive el país en este momento. Hay que ser muy responsables cuando hablamos. Mar del Plata no tiene déficit fiscales. Hubo reducciones de salarios de funcionarios y que no hubo nuevos ingresos de personal al Municipio, renunciar a las vacaciones no gozadas. Decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos cuatro años".

"Hoy la plata no alcanza pero todos los marplatenses estamos haciendo un esfuerzo muy importante para llevar adelante las necesidades. Por eso decidimos que no se pueden gastar $500 millones en canastas navideñas para organizaciones sociales", afirmó.

"No se puede gastar más plata de la que entra. No es viable. Pero hubo organizaciones sociales que entendieron que la forma de protestar es mediante el delito. Hubo un corte en Luro e Yrigoyen, que derivó en una denuncia. Porque entendemos que puede llevarse adelante pero no puede ponerse por encima de derechos de otros", indicó Montenegro.

"Este grupo de personas extorsiona a la ciudad, a los marplatenses y por eso se hizo la denuncia, para hacer ceder la comisión del delito", aclaró el jefe comunal.