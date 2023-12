Textiles afirman que el DNU "demuele la industria del juicio laboral y eso genera empleo"

Las repercusiones por el DNU que creó el presidente Javier Milei, continúan surgiendo. Algunos sectores se expresaron en contra de lo que se dispone allí y otros como los textiles marplatenses afirmaron estar a conformes.

"Con las modificaciones al sistema registral establecidos por el DNU 70/2023 se dará mayor información en las relaciones laborales", afirmaron en un comunicado.

Y agregaron: "Nuestros empleados sabrán cuánto tienen que producir por cada peso que reciben. Se incorpora el dato del costo salarial total en los recibos de sueldos".

Sobre esto, en diálogo con El Marplatense, el presidente de la Cámara Textil, Guillermo Fasano indicó: "El DNU no toca, ni habla sobre las cargas, sobre las contribuciones o los aportes. Lo que si modifica, lo que pide el Decreto es agregar al recibo de sueldos el monto de las contribuciones patronales que se pagan en cada relación laboral regular, normal, en blanco. Hasta ahora, en los recibos de sueldos figura el salario bruto del trabajador y todos los descuentos que se le hacen al trabajador. Estos son contribuciones, aportes que pagan los empleados de sus actos.

"Pero hay otro concepto, que agrava también a los salarios, que son estas contribuciones patronales. Es decir, lo que nosotros los empresarios, tenemos que pagar por la nómina salarial. Eso que siempre existió y que no se modificó, es lo que se agrega al recibo de sueldo".

"Desde el movimiento nacional PYME que yo integro, que es una institución, es una cámara empresaria recientemente creada y que es bien federal, con 80 mesas federales, 30.000 PYMEs asociadas, nosotros planteamos que las PYME necesitábamos cuatro reformas básicas para generar empleo y para que la Argentina pudiera crecer. Esa sería la base, la solución del problema", expresó.

"Los cuatro puntos eran la demolición, la finalización de la industria del juicio laboral, cuestión que ataca de una manera muy importante y de raíz el Decreto de Necesidad de Urgencia; en eso hay una modificación para nosotros absolutamente positiva porque demuele la industria del juicio laboral y eso era una limitación importantísima para la generación de empleo", explicó Fasano.

"Este DNU beneficia más a los empleados con mayor posibilidades de conseguir más empleo, van a poder discutir mejor su salario porque va a haber demanda de empleo y el despido no va a ser ningún drama porque al generarse empleo cualquiera que se queda sin su trabajo va a conseguir otro", continuó.

Con respecto al segundo tema que plantea el referente, agregó: "En cuanto a la alta carga impositiva, básicamente laboral que es lo que tratamos de explicar que ahora se puede hacer con este DNU, es que incorpora al recibo de sueldo no sólo el salario bruto y los aportes que pagan empleados sino las contribuciones patronales. Con lo cual, se va a poner en blanco o se va a dar a conocer cual es la diferencia tan importante entre el costo salarial para una empresa y el salario de bolsillo".

"Esto se tiene que debatir, tenemos que comprender que son todos estos conceptos que se llevan el 40% del costo salarial y tenemos que saber que es lo que se agrega a un salario de bolsillo, le tenemos que agregar un 70%, un 80% más por esas contribuciones. Tenemos que debatir qué se puede hacer con eso y cómo se puede reformar", sumó el presidente de la Cámara Textil.

"El tercer punto para nosotros era el acceso al financiamiento. Las pymes, no tenemos acceso al financiamiento, está limitado. El Estado era el gran demandante de crédito y no quedaba a cupo. Entonces así nos generan exigencias que no podemos cumplir. En esa línea, los bancos se ven obligados a prestárselos al Estado o a las grandes empresas", adhirió.

"Y el cuarto es el cúmulo de regulaciones, que eso sí lo ataca DNU. Y me parece que para mejor. Libera las importaciones de otra manera como acaba de resolverse con la eliminación de las SIRAs. Esto no depende del DNU. Es un resorte del Estado y eso no tenemos que debatirlo aquí. Es otra discusión", sumó.

"Nosotros estamos de acuerdo con el Decreto, porque ataca a la industria del juicio laboral y el cúmulo de regulaciones y hay dos cuestiones vigentes que están pendientes, porque no puede haber reforma impositiva y no se ha visto todavía ninguna normativa que facilite el acceso al financiamiento", cuestionó Fasano.

"Se perjudicaba fundamentalmente a los trabajadores porque los deja rehenes de un empleo, no pueden decir nada y si pierden ese trabajo no tienen otro, por eso, para mí es altamente positivo", concluyó el referente.