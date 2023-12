Agresión a Santín: “La Justicia tiene la oportunidad de demostrar que está del lado del bien”

Luego de que se conociera un video con imágenes de la agresión que sufrió el titular de UTHGRA Seccional Mar del Plata, Pablo Santín, el pasado 20 de diciembre, el sindicalista aseguró que la causa “está un poco quieta” y destacó que “la Justicia tiene la oportunidad de demostrar que está del lado del bien”.

Santín calificó al episodio como “un hecho violento de parte de una persona violenta, que tiene un prontuario muy importante con antecedentes de violencia”. Según destacó, el agresor es una persona que está a cargo de la seguridad de una empresa de colectivos y que tiene denuncias por violencia sobre los choferes.

Como se pudo ver en el video, mientras Santín y allegados estaban en una mesa del café “Barra 3”, ubicado en Colón y La Rioja, ingresó al local un sujeto que sin mediar palabra le pegó un golpe al referente de los gastronómicos. Y la situación incluyó lesiones de alguien del entorno de Santín, que fue empujado contra la vidriera provocándole diversos cortes.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata calificó al atacante como “una persona que se jacta que está fuertemente armada, que hace lo que quiere, que tiene protección de la Justicia, policial, de los fiscales”.

Y aseguró que “a veces te hace dudar porque presentás todas las pruebas que presentás y ves que quizás algo de razón de todo lo dice tiene, porque está todo medio lento. Porque qué tiene que pasar para que la Justica avance, ¿tiene que haber un muerto?”.

Tras destacar, en relación a la causa, que “por ahora está todo medio quieto”, Santín señaló que “a mí en lo personal una trompada no me cambia, me preocupa en sí la impunidad del hecho”. Y expresó “el día de mañana cuando pasan las cosas nos lamentamos todos”.

Para el representante de UTHGRA “la Justicia tiene la oportunidad de demostrar que está del lado del bien. Y tiene que actuar, simplemente porque le pusimos todo a disposición y estamos que en las próximas horas haya movimiento”.

De todos modos, Santín aseguró que no tiene miedo “porque es una situación en la que no llegás a reaccionar. Fueron un minuto, un minuto y medio. Y aparte con la tranquilidad de que uno hace las cosas bien y está del lado del bien. Nosotros no nos vamos a mover ni una coma del lugar donde estamos”.

Para el sindicalista “hay un clima enrarecido que a veces pareciera que tocamos muchos intereses. Somos un gremio honesto, ordenado, prolijo, que trabajamos doce horas por día en defender a nuestros trabajadores. Que nunca negociamos nada. Que manejamos valores, principios”.

Y citando al presidente Javier Milei, destacó que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y todo lo que esté fuera de la ley se tendrá que arreglar en la Justicia y que sea la que se expida. Esperemos que acá suceda porque parece que es medio difícil”.