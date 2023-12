Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata: "Los efectos negativos han sido inmediatos"

La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, a través de un comunicado, expresó su profundo rechazo a la modificación de la Ley Federal de Pesca incluida en el “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

En las primeras líneas, señalaron que "consideramos que dicha modificación surge del desconocimiento de un sector que genera no solo empleos en su etapa extractiva, sino en toda la cadena de valor de la cual nuestra Industria Naval es parte".

Asimismo, destacaron que "la propuesta pone en riesgo el mantenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo en empresas pesqueras argentinas, y principalmente pone en riesgo la sustentabilidad del recurso pesquero que se encuentra en su máximo rendimiento, algo que nos ha costado muchos años estabilizar luego de la crisis generada por sobrepesca en la década del 90 ante el ingreso indiscriminado de buques del extranjero y que en su momento redujo a la Industria Naval Argentina a su mínima expresión".

Por lo que "para el sector pesquero esta medida recién entrará en vigencia cuando el proyecto de Ley sea aprobado por el Congreso, lo cual esperamos que ocurra con la eliminación de este apartado (arts. 242 a 253). Sin embargo para la Industria Naval los efectos negativos han sido inmediatos, porque la mera difusión de estas intenciones ha generado la suspensión de contratos y del inicio de nuevas construcciones para renovar la flota nacional. Esto es paradójico porque la expansión de la Industria Naval está mencionada en el primer punto del Capítulo de “Tecnología e Infraestructura” de la plataforma electoral de La Libertad Avanza", aseguraron.

De modo que "no estamos defendiendo ningún privilegio. El recurso pesquero no es de las empresas pesqueras, ni siquiera le pertenece al Estado, le pertenece a todos los argentinos y la forma más eficiente de distribuir esa riqueza entre la mayor cantidad de argentinos es a través de la industria, agregando mayor valor al recurso, para lo cual es necesario realizar inversiones en plantas elaboradoras, dar empleo en tierra y abastecer a la pesca con toda la cadena de valor, construyendo en nuestro país los barcos, portones, redes, cajones, etc. Toda esta escala de méritos incluida en el texto de la actual Ley Federal de Pesca podría llegar a ser reemplazada por un único criterio que sería hacer la mejor oferta en una eventual licitación internacional".

Además, recalcaron que "la Industria Naval y la Pesca Argentina son sectores competitivos, ligados a productos exportables, que han soportado estoicamente muchos años de descalabro económico y atraso cambiario".

Para finalizar, declararon que "confiábamos que el nuevo escenario que apunta a una estabilidad macroeconómica nos haría ver una luz al final del túnel y que esta sería una etapa de trabajo y crecimiento, sin embargo el fin de año 2023 nos encuentra con la amenaza de que todos nuestros actuales clientes puedan desaparecer y sean reemplazados por nuevas empresas extranjeras, que podrán operar con personal extranjero desde puertos extranjeros, todo lo cual estaría permitido con el nuevo marco normativo".

"Por todo lo expuesto solicitamos respetuosamente que las autoridades reciban al sector Pesquero y de la Industria Naval para que nos den la oportunidad de explicar adecuadamente los gravísimos perjuicios de este proyecto de ley", concluyeron.