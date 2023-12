Eugenio Semino: “La situación de los jubilados es insostenible”

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, habló en CNN Radio sobre los nuevos anuncios de Javier Milei que impacta en los jubilados y dijo que “si no hay una recomposición real la situación es insostenible”.

“En relación al sector de adultos mayores y personas con discapacidad no hay cambios, pero es todo para peor. Hay 8 millones de argentinos que hoy están bajo la línea de indigencia de este grupo conforme a su ingreso. Cinco millones cobran un haber mínimo que son 105 mil pesos”, remarcó Semino en CNN Primera Mañana.

Y aclaró: “Estamos hablando de que van a cobrar hasta marzo lo mismo que cobraron en diciembre con la devaluación y la inflación que se estima que ronda el 25%. La situación es insostenible. No es imputable a la actual administración y es una política perversa. La anterior administración hizo un desastre”.

“Es un sector donde hay plata”, expresó, y recordó que “con la fórmula anterior a la que actualmente regía, los jubilados en el 2018 y 2019 perdieron 20 por ciento de poder adquisitivo. Con esta fórmula, perdieron el 80% de los últimos cuatro años. Hoy siguen perdiendo”.

Por eso, Semino explicó que “si no hay una recomposición del haber no sólo no logran mantener, sino que con procesos de alta inflación se sigue deprimiendo el haber”.

“La canasta del jubilado con gastos de vivienda está alrededor de los 400 mil pesos”, cerró.