Las notas más leídas en El Marplatense durante el 2023

AFIP allanó el frigorífico de una conocida cadena de carnicerías en Mar del Plata

En el marco de 21 allanamientos en Mar del Plata realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se encontraron con irregularidades en un conocido frigorífico de la ciudad.

La denuncia fue por maniobras fraudulentas a través de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación. En la investigación hicieron hincapié en identificar los elementos involucrados en maniobras de evasión de impuestos.

Asimismo, la Unidad Operativa de Investigación Criminal de la Policía Federal Argentina Mar del Plata y personal especializado de la Dirección General de Aduana registraron las oficinas comerciales ubicadas en la zona céntrica.

Un hombre se encadenó en una sucursal de PAMI para reclamar por su cobertura

Momentos de tensión se vivieron en una sucursal de PAMI de avenida Luro e Independencia cuando un hombre se encadenó a una columna por no contar con la prestación necesaria para el tratamiento de su salud.

Este reclamo que llevó a una situación extrema, se suma a la cantidad de quejas por la falta de coberturas, la tardanza para recibir medicamentos, la falta de turnos, prótesis y sillas de ruedas.

Migrar pasados los 50: la marplatense que se fue en búsqueda de una vida más estable

En el último tiempo se registró un aumento de migraciones hacia el exterior, ya sea por la crisis económica, la posibilidad de encontrar nuevos desafíos o simplemente por el deseo de viajar, muchos argentinos eligieron Europa para recomenzar.

Este fue el caso de María Angélica Fernández, más conocida como "Marita" que a los 55 años dejó Mar del Plata -donde pasó casi toda su vida, formó una familia y se desarrolló profesionalmente- y se trasladó a España.

- ¿Cómo es la vida en España?

-Todo el mundo te dice que es maravilloso, color rosa, y es mentira. Las cosas cuestan, siempre hay alguien que te recibe, que te abre las puertas de su casa, pero también te encuentras con lo que no esperabas. Amigos que no son tan amigos, familia que no está en familia.

Entonces, la cuestión se hace a veces un poco dura. De mi parte estuve cuatro meses en la casa de mis sobrinos en Valencia y no encontraba trabajo. Así que fueron súper duros, además de que ya venía con una carga emocional desde Argentina.

Lo primero que conseguí en Valencia, que me duró una semana y te pagaban nada, era poner unos puestos, unos mostradores de plástico en la cual tenías que estar parada en la calle, armarlo tú y llevarlo.

- ¿La situación mejoró?

-Después de eso decidí venirme a Madrid, donde me cambió un poco la historia. Llegué a alquilar un cuarto con unos chicos paraguayos divinos, pero es eso, estás en un cuarto.

En mi vida había vivido así, no es fácil, se extrañan los afectos, los amigos, las charlas. Lo que más se extraña es estar en tu casa y que te toquen el timbre o te manden un WhatsApp y te digan prepará el agua que ahí voy a tomar unos mates. No tenés a nadie, entonces comenzás con las videollamadas para ver quién está libre para hablar un poco. Es fuerte, pero va pasando el tiempo y te vas acostumbrando a que hoy no están todos disponibles, que tampoco puedes estar hablando todo el día y que tienes que adaptarte.

Una playa marplatense se ubicó entre las mejores de Latinoamérica

El Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (CIFPLAYAS), desarrolló un ranking con las 59 mejores platas de Latinoamérica done Punta Mogotes se llevó el puesto Nº 15.

Entre los indicadores analizados para evaluar las playas se encuentran, la calidad del agua y de la arena; basura y residuos; la calidad ambiental, las especies y condiciones del hábitat; sus servicios e infraestructura, la capacidad de carga, el valor escénico, la seguridad, la vulnerabilidad y el riesgo.

En los primeros puestos del Ranking se ubicaron:

1 Varadero Internacional Varadero Cuba Urbana 0.981

2 Varadero histórico Varadero Cuba Urbana 0.973

3 Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe - Ilha dos Frades Salvador Brasil Poblado 0.898

4 Faro de Maya Matanzas Cuba Rural 0.896

5 Punta Esmeralda Playa del Carmen México Urbana 0.886

6 Prainha (RJ) Rio de Janeiro Brasil Rural 0.862

7 Peró Cabo Frio, RJ Brasil Poblado 0.858

8 Praia do Sargi Uruçuca – BA Brasil Poblado 0.851

9 CARILÓ Buenos Aires Argentina Poblado 0.834

10 Valeria Buenos Aires Argentina Poblado 0.831

11 El Corsario Cabo San Lucas México Urbana 0.824

12 Manzanillo Isla Providencia Colombia Rural 0.804

13 Malecón Playas Ecuador Urbana 0.803

14 Praia do Forte (Porto) Mata de São João Brasil Poblado 0.787

15 Complejo Punta Mogotes Mar del Plata Argentina Urbana 0.773

Clausuran agencia de autos: detectan Hilux robada en Mendoza y 50 ruedas de auxilio

Personal policial de las Comisarías 5ta y 12da realizaron un allanamiento en un concesionario de autos, ubicado en el barrio Las Lilas, en términos de las Ley 13.801 que regula las actividades relacionadas con comercios vinculados a automotores.

Durante el operativo secuestraron una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro activo desde noviembre del 2021 en la ciudad de Mendoza. También encontraron 50 ruedas de auxilio que el propietario del comercio no pudo justificar su procedencia.

el responsable del concesionario fue aprehendido y notificado de la formación de causa por los delitos de encubrimiento y averiguación de ilícito. Además el establecimiento fue clausurado.