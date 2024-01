A la espera del sorteo, adelantan que volverían los clásicos en la Primera Nacional

Si bien en un principio se había descartado la idea, tras una reunión que se llevó a cabo en la tarde del martes, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habrían tomado la decisión de añadir una fecha de interzonales en la próxima temporada de la Primera Nacional, según informó el periodista Eduardo Ramenzoni en redes sociales.

Por ende, de sostenerse el formato, después de casi 27 años se volvería a disputar el clásico marplatense entre Aldosivi y Alvarado. Lo mismo sucedería entre Deportivo Madryn y Brown (PM), Mitre de Santiago del Estero y Güemes, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Maipú, Racing de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto, entre otros.

Sin embargo, en redes sociales hay un gran descontento por la elección de otros clásicos, como Ferro vs Nueva Chicago, Chacarita vs Defensores de Belgrano, All Boys vs Atlanta y Quilmes vs Temperley.

Todos los ojos estarán puestos este miércoles desde las 15 en el sorteo de la AFA, a la espera de que se mantenga la resolución y brinden más información acerca del formato y las zonas, de 19 equipos cada una. A pesar de este cambio, mucho no variaría respecto a la que se jugó el año pasado.

Habría dos ascensos: uno se definiría entre los primeros de cada sector, mientras que el otro, mediante el Reducido. Además, los partidos en la semana no se jugarían más y los descensos, aún sin información oficial, se prevé que vuelvan a ser dos -debido a que modifcaron el reglamento en el final-.

La segunda categoría del fútbol argentino estará conformada por los siguientes clubes: Agropecuario, Aldosivi, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Alvarado, Arsenal (descendido desde Primera), Atlanta, Atl. Güemes, Atl. Rafaela, Brown (A), Brown (PM), Chacarita, Chaco For Ever, Colón (descendido desde Primera), Def. de Belgrano, CADU, Dep. Madryn, Dep. Maipú, Dep. Morón, Estudiantes, Estudiantes (RC), Ferro, Gimnasia (J), Gimnasia (M), Gimnasia (S) (ascendido desde el Federal A), Mitre, Chicago, Patronato, Quilmes, Racing (C), San Martín (SJ), San Martín (T), San Miguel (ascendido desde la Primera B), San Telmo, Talleres (RdE) (ascendido desde la Primera B), Temperley y Tristán Suárez.

LA HISTORIA DEL ÚLTIMO CLÁSICO