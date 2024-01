Se aprobó el aumento bimestral en las tarifas de OSSE

El pedido de aumento tarifario que había sido elevado por parte de OSSE, finalmente fue aprobado este miércoles en comisión de Ambiente y Hacienda, con el voto negativo de La Libertad Avanza y la abstención de Acción Marplatense y Unión por la Patria.

El incremento constará de la implementación bimestral constante, en función de la combinación del aumento del salario y de la inflación. Ahora restará que pase a una última sesión para que el poder Ejecutivo trate su aprobación definitiva.

La empresa Obras Sanitarias Sociedad de Estado había pedido autorización al Concejo Deliberante para ascender la tarifa un 142,7% en las primeras dos cuotas del 2024, donde destacaron que el solicitado es "equivalente a la inflación interanual acumulada al mes de octubre del 2023.

Sobre esto, el concejal de Juntos por el Cambio, Agustín Neme dialogó con El Marplatense y expresó: "Tratamos el presupuesto y el reglamento de obra sanitarias para el 2024. Se aprobó en esta Comisión y ahora pasará a una última sesión para que el Ejecutivo Municipal, principalmente el directorio de OSSE pueda tener esta herramienta. La verdad que en los últimos cuatro años este país tuvo una inflación histórica y la actualización de la tarifa quedó un 354% por debajo de la inflación. Eso no fue un error que hayamos cometido sino una decisión de tratar de tener la menor carga posible sobre los vecinos de de Mar del Plata y de Batán; pero lo que debemos mencionar es que todos los insumos de la empresa sufrieron aumentos exorbitantes uno de ellos, por ejemplo el de los combustibles, la energía, el recurso humano, para el cual hay que mejorar constantemente sus salarios.

"Creemos que esta actualización es acorde más si tomamos las últimas decisiones, por ejemplo del gobierno provincial actualizando tributos de hasta un 200%. Acá estamos hablando de un 140% para OSSE, que creemos que es necesario para poder seguir solventando las elevaciones que tiene la empresa y seguir brindando un mejor servicio a los vecinos", dijo.

"Tiene una posible actualización los meses impar, dependiendo la la inflación por eso cuando desde la oposición de manifestaban que no se puede prever ese aumento, la verdad que sí es verdad. No sabemos cuál va a ser la inflación de este año. Las consultoras privadas hablan de una del 200%. Y la verdad que lo que vimos estos últimos cuatro años fue que es muy difícil predecir eso, ojalá que no haya impresión en nuestro país y que la actualización de la tarifa sea la que estamos aprobando", adhirió Neme.

Por otro lado, desde el Bloque de Unión por la Patria, Virginia Sívori indicó a este mismo medio que la Comisión "terminó derivando en una conversación vinculada a la privatización o no Obra Sanitarias. Nosotros venimos planteando primero el cariño y el cuidado que merece esa empresa pública de capital 100% municipal. Creemos que hay que acompañarla pero también venimos planteando las diferencias con la gestión ya no en este cuadro tarifario, sino en los anteriores donde el contexto, no era este".

"La decisión de la empresa fue cargar los cuadros tarifarios muy por encima de la inflación de aquel momento entonces nosotros tomamos los incrementos de los últimos cuatro años y superan la inflación acumulada en ese lapso. Entonces consideramos que hay algunas cosas que se utilizan por el contexto, pero que no son así. También entendemos que la empresa tiene capacidad para desarrollar más servicios poder abrir más cuentas y entonces así no sobrecargar siempre a los mismos", continuó.

"Nos preocupa la capacidad de hacer obras en el último tiempo. La Nación y la provincia acompañaron mucho a la empresa con el financiamiento pero ahora nos preocupa de Nación sobre todo, que ya no esté. También decimos que como hay que acompañarla cuidarla en este contexto y donde se habla de privatizar empresas públicas, nosotros no queremos obstruir la actualización de la tarifa que en este momento es obviamente necesaria", mencionó.

Con respecto al porcentaje de aumento, que es superior al 140%, la Concejal explicó: "Es una dicotomía porque por un lado nosotros creemos que es una empresa a la que no podemos dar ningún argumento para que sea deficitaria y entonces así una excusa para que quizás deje de ser pública, pero por otro lado venimos planteando ya que en esos cuadros tarifarios y en esta propuesta también no se cuida al usuario. Eso hace que la cobrabilidad pueda estar en riesgo. Hay lugares de la ciudad que pagan realmente poco por el servicio y hay otros que pagan muchísimo, entonces hay una mirada progresiva que no se está teniendo".

"Lo que están viendo es una actualización a través de un coeficiente los meses impares. Entonces en definitiva la gente nunca termina de saber cuánto le va a aumentar. Ahora piden una autorización para aumentar enero y febrero 142%, pero además ya saben que en marzo van a aumentar porque es mes impar y así dicen que van a aplicar el aumento según la inflación. Es es engañoso y el usuario finalmente no termina de saber cuánto va a pagar en este contexto, es difícil tener previsibilidad", sumó.

"Los trabajadores de obra sanitarias son más de 780 personas que le ponen el cuerpo cotidianamente y la verdad que es una empresa que nosotros queremos mucho, pero estamos viendo que en la aplicación de cuadros tarifarios no está teniendo ningún tipo de cuidado por el usuario y tampoco por la cobrabilidad futura", concluyó Sívori.