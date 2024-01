Luis Salinas regresa a Mar del Plata

El reconocido compositor, guitarrista y cantante Luis Salinas se presentará este viernes 12 de enero a las 21.30 en el Centro de Arte Radio City Roxy, ubicado en San Luis 1750, donde estará acompañado por Juan Salinas, Alejandro Tula y otros músicos invitados.

Hablar de Luis, es hablar un autodidacta de la música, de una guitarra inolvidable, de premios Grammy. Nació en Monte Grande, ciudad muy cercana a Buenos Aires, el 24 de junio de 1958.

La influencia de su padre y su padrastro, ambos músicos, lo animaron a tocar la guitarra desde edad muy temprana. No estudió en ningún conservatorio. Es un improvisador nato con una original capacidad interpretativa. Antes de lograr el reconocimiento mundial, Salinas fue aceptado en casa. El mismo Luis dice: "Todos tenemos una condición natural para algo. No es lo que te gusta, sino lo que podes hacer. El resto es trabajar. No pretendo ser mejor que alguien. Quiero ser el mejor Salinas posible. Mi música más que nada tiene que ser fluida y sincera; si uno no se emociona, el público tampoco".

Su música, que abarca distintos géneros (con el concepto del jazz y de la improvisación), es reconocida por grandes artistas de su país y el mundo, entre ellos Adolfo Ábalos y Luis Alberto Spinetta. Compartió discos con Lito Vitale, Chico Novarro, Chango Nieto, Maria Graña y fue convocado por el Chango Farías Gómez en 2005 para participar de "Corazón libre", disco de Mercedes Sosa. Compartió el escenario del Teatro Colón con Dino Saluzzi, donde también presentó su propuesta a través del disco "Música Argentina", editado en 2007.

Su carrera internacional comenzó con la edición del disco "Aire de tango", grabado en Suecia.

Cuando Salinas tocaba en Oliverio, tuvo su oportunidad en el sello GRP. La producción la realizo Tommy Li Puma (productor de Al Jarrau y Miles Davis) y grabó dos discos en Nueva York, "Salinas" y "Rosario". Ahí los grandes referentes norteamericanos del jazz y blues aprobaron su trabajo, entre ellos George Benson, Chick Corea y Scott Henderson.

También tuvo su primer sueño logrado cuando tocó con BB King en tres conciertos en Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro. Tiempo después comenzó su carrera en España. En Europa editó sus últimos discos y es querido por los artistas flamencos Raymundo Amador y Tomatito. Participó de los festivales más importantes, el público europeo lo aceptó al igual que pasa en Argentina.

A Centroamérica fue invitado por Chucho Valdés, y fue jurado en el Festival de la Habana junto a Michael Legrand. Allí tocó ante 30 mil personas junto al grupo Irakere y Chucho Valdés. Se presentó en los principales teatros de Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Panamá.

Luis Salinas comienza el 2012 con la "Cumbre de guitarras" realizada en Chile junto al músico Scott Henderson.

Arrancó el 2014 con una gira en la Costa Atlántica y tocó junto a Diego El Cigala el 1 de febrero en el Teatro Sha de Buenos Aires. El 22 de marzo toca en ND Teatro junto a una formación de Latin Jazz integrada por Sirso Iseas en bajo, Martín González en batería y Patán Vidal en teclado.

En 2015 toca junto a su hijo, Juan Salinas, participa en el álbum/libro homenaje a Paco de Lucía, donde también fue invitado Alejandro Sanz, entre otros. Reedita este año, su álbum "Tango En Vivo", en CD+DVD.

En 2016 publica otro álbum triple titulado "El Tren". En el 2022 junto a Lito Vitale editan un disco en conjunto llamado "Desde el Alma".

En abril de 2023 se edita "Funky Tango" de Luis Salinas interpretado junto a Lito Vitale en piano, Juan Salinas en Bajo y Sebastián Peycere en batería, en el marco de Presentación en el Programa de Tv "Anfitrión" conducido por Lito Vitale en la Televisión Pública Argentina.