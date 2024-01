Eduardo Menem: "El kirchnerismo todavía no reconoció el estado en que dejó el país"

Eduardo Menem, exsenador Nacional por el partido Justicialista, dialogó en CNN Radio, en relación al DNU presidencial: "El proyecto se podría haber dividido en parte y por materias, así también no se plantea problemas de división".

En diálogo con CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Menem puntualizó que cualquier tipo de proyecto que se presente "para superar el estado caótico y catastrófico que que dejó la administración de los Kirchner", hubiera sido motivo de la impugnaciones.

Y criticó: "El kirchnerismo todavía no ha reconocido el Estado el que dejó el país. Están poniendo todos los obstáculos, no sólo para que no salgan estos proyectos, sino que hay algunos que llegan al extremo del querer voltear al gobierno".

"Hay que tener muy en cuenta el clima en que se desenvuelve las negociaciones y hay que tratar de llegar a acuerdos, para tratar de sacar cuanto antes las medidas que van a ayudar a enderezar ese barco que está escorado", agregó.

Respecto a la inflación, Menem señaló al kirchnerismo. Y comentó: "La inflación estaba reprimida y ocultaban bajo la alfombra, tanto en materia de combustibles, alimentos y servicios de transporte. Por eso una vez que se decide poner las cosas en orden, por supuesto que sube a estos niveles la inflación, pero en un par de meses creo que va a tender a bajar".