“Se analiza sacar por decreto el aumento de tarifa de taxis y remises”

En medio del grave contexto inflacionario que atraviesa el país, los ciudadanos cada día son sorprendidos con nuevos aumentos. En las últimas horas, en Mar del Plata se anunciaron tres incrementos próximos, el de los combustibles que se aplicó casi instantáneamente, el de las tasas de OSSE y el pedido de los taxis y remises.

El último registrado para este tipo de transporte había sido el pasado 10 de noviembre, cuando solicitaron un ajuste de los valores en donde se asignó un 67%. En esta oportunidad, el pedido fue de un 30% tanto para la bajada de bandera como para la ficha.

Sobre esto, el concejal del PRO y presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, Guillermo Volponi dialogó con El Marplatense y expresó: "El sector de taxi pidió un aumento del 30% de la tarifa así que este lunes en Comisión de Movilidad vamos a hacer el análisis y si estamos de acuerdo le otorgaremos o daremos despacho a ese pedido del 30%".

"Por la urgencia que tienen los taxis y remises, que sufrieron un 70% de aumento de combustibles, es probable que salga por decreto de labor en el Concejo Deliberante así que esta semana que viene esto ya se estaría implementando", sumó.

"En este caso pidieron un ajuste de tarifa que ronda el 30% y después del análisis que hizo el Ejecutivo, se generó un acuerdo en ese sentido, así que por ahora es de ese porcentaje. Luego si se considera que tiene que haber otro aumento, lo harán como lo vienen haciendo con un pedido por nota", explicó el Concejal.

Con respecto al boleto de colectivo que también está atado a la suba de los combustibles, Volponi explicó cuál es la situación en la ciudad: "Al momento, la CAMETAP no nos hizo llegar ningún pedido, lo cual no quiere decir que eso no suceda en los próximos días. No quiero hacer futurología, pero el contexto indicaría que van a solicitarlo. En ese momento se analizará qué es lo que hay en materia de subsidios, costos de combustibles de insumos. El Ejecutivo hará también su análisis y en función de eso se verá".

"La gestión de parte del Ejecutivo Municipal en cuanto a los subsidios con el gobierno Nacional, nunca se abandonó y es permanente. Entiendo que a nivel nacional todavía falta la designación de funcionarios en esta materia, en el Ministerio de Transporte por lo cual el Ejecutivo está esperándolas para retomar e insistir en equiparar a Mar del Plata con los que tienen en la zona del AMBA", dijo.

Amparados por los aumentos del GNC (un 50% promedio en el último mes), los trabajadores proponen elevar la tarifa de bajada de bandera de 750 pesos a 970 y la ficha que pasaría de 50 a 65 pesos.

Por su parte, la tarifa nocturna posee otros valores, por lo que de aprobarse el aumento, la baja de bandera pasará a $1170 y la ficha saldrá $79.