Beneficios y secretos de los hilos tensores en el rostro

Los hilos tensores en el rostro son uno de los tratamientos sin cirugía más efectivos contra las arrugas de expresión, la flacidez facial, del cuello y la papada. Ventajas y tips para lucir radiante sin cirugía.

Los hilos tensores se usan en variados tratamientos y hasta se combinan con otros, es el lifting facial sin cirugía uno de los tratamientos más elegidos en clínicas especializadas como Dra. Polonsky.

Con el paso de los años, la piel natural comienza a envejecer y cede firmeza debido al descenso de producción de colágeno. De a poco, se percibe más flácida y aparecen líneas de expresión y arrugas visibles. Por eso los hilos tensores, a veces denominados hilos japoneses, son una herramienta que brinda la medicina estética para paliarlo, sin cirugías y con resultados probados rápidos. De esta forma, el tratamiento estimula la producción de colágeno generando una piel más fuerte y con efecto lifting.

Funciones y características de los hilos tensores

Existen dos tipos distintos de hilos tensores. Unos se llaman monofilamentos y tienen dos fines: redensificar la piel y redefinir el contorno del óvalo. Los denominados especulados se usan en personas mayores o cuando el nivel de flacidez del cutis es alto. La elección varía según la zona donde se implante, el estado de la piel y la edad de la paciente.

Este tratamiento es reconocido por su resultado sumamente natural, ya que los materiales que se utilizan son reabsorbibles. Es posible aplicarlo en varias zonas corporales, como el rostro, una de las más frecuentes, los glúteos, abdomen y brazos.

Los grandes beneficios de los hilos tensores

Material biodegradable

Un tema por demás importante para muchas personas al momento de hacer un tratamiento de medicina estética es que tipo de materiales se usarán. La ventaja total de los hilos tensores es que es uno de los materiales más reabsorbibles e hipoalergénicos de este mercado.

Proceso simple, sin cirugía

Como se viene explicando, este procedimiento de hilos tensores quirúrgicos para el rostro no requiere sutura ni periodo hospitalario, y además solo usa anestesia tópica mediante cremas o geles. Se lleva a cabo en una sesión de no más de media hora y el proceso es absolutamente sin dolor.

Resultados visibles e inmediatos

Lo mejor del tratamiento con hilos es que quienes se someten validan su efecto inmediato, ya que solo en una hora luego de implantado se puede notar el cambio. A los tres meses se da su máximo efecto.

Recuperación rápida

Tal como el proceso, la recuperación es sencilla y rápida. Precisa de dos días manteniendo cuidado en la zona tratada, y siguiendo las indicaciones del profesional. Es posible que algunos pacientes noten mínimas rojeces que luego de apenas días se esfuman.

Efectos naturales

Los hilos tensores son implantados de manera que no se aprecien y no sean visibles marcas. La expresión de la zona donde se coloca no se altera por esto ni genera grandes cambios en la apariencia. En los meses siguientes, el efecto lifting se da de modo natural, y así la mejora en toda la condición facial.