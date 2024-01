Martín Tetaz: “El Gobierno juega al policía bueno y al policía malo”

Martin Tetaz, diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), dialogó con CNN Radio sobre la discusión parlamentaria sobre la Ley Ómnibus: "Puede darse la paradoja de que solamente el kirchnerismo apoye la reforma que quiere Milei".

"Es una reforma política que parece diseñada por los barones conurbano", remarcó Tetaz en La Mañana de CNN, con Nacho Girón. Y sumó: "No va a haber consenso ahí, entonces algunos lo que plantean es no fuercen el apoyo de toda una ley insistiendo con alguna de las cosas en las cuales ya saben que no va a haber apoyo por parte de la oposición".

Sin embargo, el diputado aclaró que acompaña en general "el espíritu reformista" del gobierno: "No hay cheque en blanco para que el presidente, a sola firma, privatice cualquier empresa que tenga ganas. Pero eso no quiere decir que estemos en contra de la privatización".

En cuanto al tópico de las jubilaciones señaló: "Tiene que haber una fórmula de movilidad. No estuvimos de acuerdo en limitar la movilidad con Alberto Fernández, tampoco estamos de acuerdo ahora".

"Nosotros hicimos una bandera de campaña de que no había que aumentar impuestos y que en todo caso había que sacar los impuestos a la producción y a las exportaciones; y el gobierno, con una demostración de un pragmatismo increíble, gira y ahora quiero aumentar impuestos. Entonces nosotros eso no lo podemos acompañar", diferenció el diputado.

Respecto a la posición del Presidente de la Nación, Javier Milei, y del Ministro del Interior, Guillermo Francos, Tetaz sentenció: “El Gobierno juega al policía bueno y al policía malo”.

"Milei sale, grita, insulta y dice que no; y del otro lado tiene a los funcionarios de él, que son los que están haciendo la negociaciones. Y ya el Gobierno ha manifestado cierta vocación de ceder respecto a la facultades extraordinarias", observó Tetaz.

Y destacó: "Si algo tiene este gobierno es que ya ha demostrado de arranque que tiene mucha flexibilidad para moverse de las posiciones originales, así que no debería ser la excepción el proyecto". Finalmente también pidió por la presencia del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el Ministro de Economía, Luis Caputo.