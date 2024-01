Posada del INTI en quiebra: "Nos vemos ante un cierre inminente"

La reconocida Posada del INTI, un Centro de Asistencia y Prevención de Trastornos Psicofísicos y Sociales local, anunció este jueves su quiebra, tras el desfinanciamiento que padecen hace "ocho años" y la inviabilidad que esto produce par continuar con sus tareas.

Mediante un comunicado, aclararon que de seis o siete operadores que había en lo diario, solo quedan tres; de cinco psicólogos que poseían, ahora solo hay dos y a fin de mes tan solo uno. No cuentan con trabajadores sociales y el único psiquiatra que poseen, también está por emprender su egreso de la institución.

Sobre esto, el presidente de la Posada del INTI, Fabián Messina dialogó con El Marplatense y dijo: "Esto no tiene que ver solamente con con una cuestión partidaria política o una gestión precisa. El alquiler de la sede costaría un millón de pesos y el valor de la beca es de 153 mil pesos. Hablamos de que hubo un 700% de pérdida poder de esa beca porque necesitaríamos al menos ocho. Esto repercute en las prestaciones. Hoy el colegio de psicólogos tiene un mínimo ético de $8000 y nosotros solo podemos pagar $2500. Cómo hacés para sostener al profesional con esos valores".

"Las prestaciones de deterioran porque uno paga en función de los ingresos y ahí es donde se erosiona la calidad de los servicios, en términos terapéuticos. Un tubo de gas hasta hace 4 meses salía $8000 y hoy está $27000, usamos cuatro por semana", dijo.

Y agregó: "La carta es larga pero solo así detallamos la cantidad de responsabilidades que nosotros tenemos. Las civiles, los seguros de mala praxis, los recursos patogénicos, las distintas acciones que necesitamos afrontar mes a mes con $3300 por día".

"En convenio con Sedronar, la posada del INTI trabaja con los pacientes más complicados, con aquellos que vienen de vivir en situación de calle, con consumo de cocaína y necesitan un porcentaje de medicamentos muy fuertes. En ese sentido, los profesionales tienen que abordarlos y por eso es nuestra obligación. De esa beca que es magra, el 70% lo tenemos gastado en medicación", continuó.

"No sabemos cómo continuar. Hoy de seis o siete operadores que había en lo diario, solo hay tres. Así que hay que hacer una guardia pasiva. Psicólogos había 4 o 5, ahora solo hay dos y uno me avisó que renuncia. No tenemos trabajadora social. El psiquiatra está con un pie afuera. Cuando queremos proyectar, nos vemos ante un cierre inminente", dijo el referente.

"Es una lastima que no habiendo en 400km a la redonda, un dispositivo como este, 50 usuarios van a quedar en la calle, más la lista de espera. Sumado a las consultas diarias que quieren comenzar tratamientos", explicó.

"La demanda es tremenda, así que se podría abrir más instituciones. Hay que hacer un llamado as la reflexión para dar respuesta a esto que no es un tema de otro, porque lo paga la familia, el vecino, todos, terminando con delitos de narcomenudeo y todo lo que se ve constantemente", afirmó Messina.

"Hasta acá nosotros llegamos. No hablamos de meses, sino de semanas restantes. Hay que hacer las derivaciones pero no sabemos a dónde porque no hay lugar. No es una cuestión política de un gobierno específico. Quienes tienen que tomar cartas en el asunto son los distintos estamentos municipales, provinciales y nacionales", concluyó.

La carta

Por medio de la presente, queremos informar que debido al desfinanciamiento que venimos sufriendo en los últimos ocho años aproximadamente, comunicamos que al día de la fecha nos encontramos en un momento de quiebre, debido a la inviabilidad que le fue señalada en reiteradas oportunidades a la gestión anterior y lo sucedido en el último mes, hace que esto no dé para más, resultando insostenible.

Veintena de renuncias de miembros del equipo (psicólogos, trabajadores sociales, operadores y administrativos) por motivos netamente económicos, nos pone en jaque, ya que hace imposible llevar adelante los compromisos asumidos con los usuarios derivados por la SEDRONAR (Secretaria Integral de Políticas Públicas de la Nación).

Por qué así como renuncian por lo magro de la paga, reponer los recursos humanos es híper difícil, ya que la propuesta económica es inviable dentro del mercado laboral, dándose como resultado equipos diezmados, agotados a causa de la sobrecarga laboral y por supuesto atravesados por iguales problemáticas económicas.

Está claro que la idea de generar un tratamiento residencial y ambulatorio de calidad, se sustenta en varios ejes, lo profesional, edilicio, alimentación y las responsabilidades administrativas (cargas sociales, seguros, zona protegida de ambulancias, contratos de alquiler, recolección de residuos patogénicos) y un dato que no es menor, la responsabilidad de proveer la medicación clínica y psiquiátrica a los usuarios residenciales.

El valor de la beca, para entender de qué estamos hablando, es de $153.000, donde hay esquemas de medicación, por trabajar con los usuarios más complejos (Unidad residencial Categoría A) entre $ 40.000 y $60.000; Quedando un promedio aproximadamente de unos $100.000, es decir, hablamos de $3.333 por día para brindar alojamiento, desayuno, colación, almuerzo, colación, merienda y cena, esto supervisado y armado por Nutricionista. Psicología, uno cada diez usuarios para dar Terapia Individual una vez por semana y dos veces por semanas Grupal, Control Médico clínico y Psiquiátrico semanal, 1 trabajadora Social con carga horaria de 40 horas semanales, 2 Administrativos, 1 profesional para ejercer Dirección terapéutica, talleres semanales ajedrez, yoga, educación física, teatro, laborterapia, y ni hablar en concepto de seguridad. Plano de emergencia y evacuación, realizado por un Ingeniero, Empresa de mantenimiento para matafuegos, luces de emergencias y detectores de humos autónomos. Empresa de alarmas que monitorea detectores de humo eléctricos en habitaciones.

Más los servicios (electricidad, gas, teléfono, internet) teniendo como agravante no poseer gas de red, lo que implica el gasto de 4 tubos de 45 kgms por semana.

Movilidad, remises, vehículos, mantenimientos de estos y demás costos. Vale aclarar que consideramos fundamentales la incorporación de distintas miradas profesionales, y de las exigencias que son requeridas, muchas de las cuales en Posada del Inti se llevaban adelante históricamente. Las cuales se necesitan para que se puedan aplicar buenas prácticas en un tratamiento que dignifique el trabajo que se realice. No obstante resulta perverso desconocer que dichas pretensiones necesitan inevitablemente el financiamiento apropiado, para poder brindar una respuesta acorde y sostener equipos de trabajo de iguales características.

Está claro que cualquiera que mínimamente entienda de números, llevar adelante con estos valores una Organización, es definitivamente inviable, por tal motivo desde noviembre, venimos dando a conocer esta situación con distintos actores de la Política Local, Provincial y Nacional. Y no hemos tenido respuesta, entendemos que la vorágine política de la época hizo que esto no estuviese en la agenda pública. No quedando más tiempo posible de espera en pie. Entendiendo que a partir de esta carta pueda reactivarse que a lo largo de estos 22 años ha podido ser posible.

Hoy estamos a la espera de que asuman las nuevas autoridades a Nivel Nacional (Sedronar) que aún no sabemos quiénes serán ni cuando lo harán, si bien creemos que no va existir la voluntad política de cerrar un dispositivo de 49 camas habilitadas en proceso de readecuación producto de un excelente trabajo realizado en conjunto con la Subsecretaría de Salud Mental, consumos problemáticos y las violencias en el ámbito de la salud pública de la provincia de Buenos Aires para estar dentro del marco de la ley y así no haber hecho este gran esfuerzo en vano.

Si a esto le sumamos que es el único dispositivo de estas características en más de 400 km a la redonda, siendo unos eternos optimistas.

Estamos expectantes, esperamos que no quede en una mera expresión de deseo, sino que haya una financiación adecuada, para que podamos seguir trabajando por y para las personas que se encuentran en tratamiento (usuaria/os y flias.) atravesadas por la problemática del consumo, siendo también una alternativa para aquellos que aún no pudieron pedir ayuda y que sabemos que cada vez es mayor dentro de las y los vecinos de Mar del Plata, Batan y todo la zona.