"Este fin de semana hay alto riesgo de incendios forestales" en Mar del Plata

El municipio de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, advirtió hoy que este sábado y domingo regirá una advertencia de riesgo "muy alto" de incendios forestales por las altas temperaturas.

Mediante un comunicado, a través de las redes sociales, la comuna a cargo del intendente Guillermo Montenegro aconsejó a la población que ante las probabilidades de incendios forestales "se extremen los cuidados para prevenir situaciones de peligro".

"No queme pastizales, restos de poda o residuos, no tire colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones, no arroje basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos. Encendé fogatas en áreas permitidas y pese a ello nunca te olvides de apagarlas", expresó el municipio en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, se manifestó: "Preservemos los espacios naturales que tanto queremos. Ante cualquier eventualidad, los vecinos pueden llamar al 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil) y 911 (Policía)".

"El Índice Meteorológico de Incendios Forestal mide los índices de peligro de incendio y ayuda a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología)", se recordó.

"Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego. El rango del índice está dividido en 5 clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo", explicaron desde la municipalidad.