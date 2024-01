Martilleros: "Los concejales tienen un desconocimiento importante en nuestra profesión"

Tras la presentación desde el bloque libertario de un proyecto que busca derogar la Ordenanza Nº 25.029, que prohíbe el desembarco de franquicias inmobiliarias en Mar del Plata, el secretario general del Colegio de Martilleros, Oscar Cherú, se pronunció al respecto y mostró un rechazo "rotundo".

Los ediles Emiliano Recalt y Cecilia Martínez proponen que las franquicias, licencias o marcas funcionan de la misma manera que las inmobiliarias tradicionales, ya que cuentan con “un martillero y/o corredor público matriculado y un equipo de personas que se encargan de colaborar con el profesional en el giro comercial”.

Se trata de una iniciativa promulgada en marzo del 2021 que establece que se prohíbe la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas.

En ese sentido, Cherú le aseguró a El Marplatense: "Rechazamos rotundamente la presentación del proyecto que tomó estado público ayer. Y quiero aclarar que la Ordenanza N° 25.029 prohíbe la publicación en la vía pública de oferta inmobiliaria a través de franquicias, marcas y otras similares. Como colegio de ley que somos, rechazamos de forma contundente cualquier tipo de modificación o derogación de la vigente ordenanza, en función de que nuestra actividad es profesional, personalizada e indelegable", delineó acerca de su postura.

Además, aclaró que la actividad "no solo está legislada hace más de 60 años a nivel provincial, sino que a nivel nacional no hay lugar a que terceras personas -sean jurídicas, pseudo agentes inmobiliarios o auxiliares inmobiliarios- puedan ejercer la profesión en forma equiparada con un martillero y corredor público legalmente habilitado y colegiado conforme a ley vigente".

"Hay fallos a favor de las instituciones profesionales que representamos y ese es el camino. Hay que entender que la actividad está regulada, no como en otros países. En Argentina hay colegios de ley y una persona jurídica no puede ejercer la actividad inmobiliaria, y menos pueden contratar a terceras personas y capacitarlas para darles un título de agente o asesor que no existe", señaló.

Por eso, volvió a cargar y aseguró que "el único título existente y legislado es el de martillero y corredor público", el que se debe colegiar en cualquiera de los 20 colegios departamentales de la provincia de Buenos Aires".

Asimismo, frente a la disyuntiva generada, el secretario general advirtió que "los concejales tienen un desconocimiento importante de la profesión" y sin embargo, afirmó que "como directivos" están dispuestos a conversar y escuchar a todos, en el caso de ser convocados por el Concejo Deliberante.