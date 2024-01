Verdurazo solidario en las puertas del Municipio para ayudar a la población

En el marco de una protesta a nivel nacional, los productores de frutas y verduras de General Pueyrredon se instalaron frente a la comunidad para vender productos a precios populares.

El Feriazo Solidario, como lo denominan, es una forma de acompañar a la población que es afectada por la crisis económica, producto de la inflación y la liberación de precios en algunos sectores.

Sin embargo, los productores también sufren este ajuste: "Tenemos el incremento de las semillas, lo que son agroquímicos que algunas usan en la producción convencional, el combustible, la luz. Entonces esto nos afecta mucho, ni hablar de alquiler", señaló Ivana Cano, referente de la Unión de trabajadores de la tierra, en diálogo con El Marplatense.

Por lo que esta concentración es "una forma de protestar para nosotros, pero también de favorecer a la comunidad trayendo lo que nosotros producimos", aseguró.

Respecto al recibimiento de la gente, destacó que "es muy bueno, nos felicitaron, se pusieron contentos porque saben lo que cuesta hacerlo. Anteriormente llevamos a cabo 'verdurazos', siempre reconocen que nos cuesta producirlo y consideran que es una picardía que regalemos lo que hacemos".

En un primer momento la idea es "regalar la verdura, pero tomando en cuenta el precio de todo, decidimos no cobrar lo que vale en realidad. Los que colaboramos y recaudamos algo es para los compañeros, vuelve a la organización", explicó.

Sobre la posibilidad de repetir esta iniciativa, dijo que "en un futuro si, no te digo la próxima semana, pero la idea es repetirlo en algún momento. Más que nada porque nosotros protestamos y creemos que el alimento es lo más importante, que haya personas que no llegan a comer es mucho".

De modo que "es una forma de traer lo que se produce en Mar del Plata, porque esto es microeconomía, producción para la ciudad o el país, está bueno que se tome en cuenta", agregó.

Acerca de la situación de los productores resaltó que "tenemos los precios elevadísimos, hay personas que están dejando de producir porque no pueden costear el alquiler, la luz, el combustible. Entonces de alguna manera estamos siendo marginados, nosotros producimos para la economía local y no se nos está contemplando. Muchos compañeros no pueden, son medianos y pequeños productores".

"Si bien también los compañeros están afectados porque hay muchas cosas en juego y todos usamos, a nosotros se nos escapa", concluyó.