El club de las cinco: Statham + maternidad + química + Bill Evans + familia

Por Mex Faliero

BEEKEEPER: SENTENCIA DE MUERTE dirigida por David Ayer, con Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons. En cines.

-La mayoría de los actores y actrices que se dedican al cine de género andan buscando franquicias, la parte más redituable del cine actual. Y da la impresión que eso pasa aquí con Statham, el último gran héroe de acción clásica: porque Beekeeper… desarrolla un universo en el que conviven la vida en sociedad y una organización secreta de justicieros anónimos, que aparecen allí para nivelar el mundo cuando el mal triunfa. Da la impresión que ese mundo de agentes que son perfectas máquinas de matar podría tener más desarrollo del que tiene, un poco como pasó en la primera entrega de John Wick y su explosión posterior en saga. Y es de esperar que suceda si la película es exitosa. El habitualmente torpe David Ayer dirige este divertido film de acción violenta y desaforada, en el que uno de estos justicieros (el pelado Statham) sale del retiro para vengar el suicidio de una mujer estafada por una empresa dedicada a los engaños virtuales. No hay nada que no hayamos visto antes, especialmente esa acción física caricaturesca a lo cartoon clásico que -de nuevo- John Wick conceptualizó, pero todo está contado con el suficiente brío como para sorprender e impactar. Es cierto que le falta estilo y elegancia, pero todo lo que sucede es tan disparatado y poco solemne que no podemos más que quererla y disfrutarla.

INSTINTO MATERNAL dirigida por Benoît Delhomme, con Jessica Chastain, Anne Hathaway, Josh Charles. En cines.

-Jessica Chastain y Anne Hathaway interpretan a dos mujeres de los años 60’s, absorbidas por sus vidas domésticas y burguesas. Vecinas, llevan una vida apacible y amistosa, y con sus maridos e hijos mantienen una amistad indestructible. Hasta que una tragedia despierta una serie de celos y diferencias que llevan el relato del drama intimista al thriller psicológico. No se puede negar que hay algo atractivo en ese pasaje, que la historia se vuelve retorcida hasta una final sin concesiones que es a todas luces negrísimo (la película es una remake de un film belga de 2018). Ahora bien, hay algo que no termina de funcionar en un tipo de relato con el que Alfred Hitchcock hubiera hecho una obra maestra. El director, Benoît Delhomme, reputadísimo director de fotografía, falla precisamente en ese rubro, en una película que tiene una pátina visual parecida a la de un melodrama de Hallmark. Chastain y Hathaway son indudablemente talentosas, pero aquí no están del todo acertadas en caricaturas que las hacen regodearse demasiado en los mohines. Más fallida que mala, eso sí.

LECCIONES DE QUÍMICA (miniserie) creada por Lee Eisenberg, con Brie Larson, Lewis Pullman, Aja Naomi King. En AppleTV.

-Esta miniserie ambientada en los años 50’s del siglo pasado tiene a Brie Larson como absoluta protagonista, una científica no aceptada por el entorno machista de la universidad en la que trabaja, que termina convirtiéndose en una celebridad televisiva con un programa que mezcla la cocina con sus conocimientos en química. Lo importante está en cómo se da ese pasaje, y en ese tramo la miniserie aborda un romance trágico y una historia de autosuperación, con un personaje complejo que tiene una relación conflictiva con la experiencia humana. Lecciones de química parece dos series en una: cuando se centra en la Elizabeth de Larson y la relación con su colega Calvin Evans (Lewis Pullman), dos personajes marginales que se encuentran y se reconstruyen, es emotiva y sutil, romántica en el buen sentido; cuando quiere mostrar el entorno machista de la sociedad de los 50’s, no puede más que caer en subrayados y una serie de aleccionamientos que la vuelven un poco vulgar. Por suerte gana la serie sutil y emotiva y Lecciones de química se vuelve recomendable.

BILL 79 dirigida por Mariano Galperin, con Diego Gentile, Marina Bellati, Marcelo Xicarts. En Cine.Ar Play.

-Esta película de Mariano Galperin es una rareza y una muestra de que el cine argentino está integrado por una serie de tonos y estilos mucho más ricos de lo que el prejuicioso espectador medio, ese que cae en la frase “no veo cine argentino”, piensa. Y eso que Galperin no tiene el más atractivo de los antecedentes, pero aquí encuentra una historia real, que parece puro cuento, y la envuelve de un tono entre elegíaco y costumbrista que le sienta perfecto. En 1979 el reconocido músico Bill Evans llegó a la Argentina, y la gira lo llevó por San Nicolás, una ciudad bonaerense que se convierte en un espacio extraño para los ojos del personaje. Bill 79 es sombría y misteriosa, propia de la mirada de Evans, que atravesado por las adicciones, venía además de sobrellevar los suicidios de su hermano y su ex mujer. Biografía hecha con bajos recursos, Galperin se las ingenia para que esa economía potencie el drama del personaje, haciendo de lo mínimo su máximo atractivo. En esa singularidad que la película alcanza, Diego Gentile logra una poderosa interpretación, que por momentos está al borde de la parodia pero que se integra perfectamente con el espíritu particular de esta extraña película.

FAMILIA REVUELTA dirigida por McG, con Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers. En Netflix.

-En la repartija de películas navideñas, se me pasó absolutamente esta comedia familiar a la que llegué tardíamente. La premisa es un recurso de muchas comedias fantásticas: el intercambio de cuerpos. Aquí hiperbolizado al grupo familiar: papá en el cuerpo del nene, el nene en el de papá, mamá en el de la nena y la nena en el de mamá. Y justo, claro, cuando cada uno está por atravesar un día clave en sus vidas. El problema no son los lugares comunes y la falta de originalidad (nunca lo es), sino el vuelo bajo de su humor, entre chistes gastados y una falta de convicción, sumado al agotador mensaje positivo que vuelve los últimos veinte minutos en un maratón insoportable de la buena onda. Garner ya había protagonizado algo similar en Si tuviera 30 (hay algún chistecito autoconsciente al respecto) y Helms es un comediante probado al que le salen perfectos estos personajes entre bonachones y medio tontos. Pero todo está desangelado y genera más pena y gracia. Descartable.