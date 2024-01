Hoteleros afirman que hay consultas pero que "la diferencia con la temporada anterior es abismal"

En un contexto de inflación galopante a nivel país y en plena temporada, las personas que todavía pueden darse un gusto y viajar, redujeron los días de descanso.

Además, la afluencia del turismo se incrementa los fines de semana, mientras que durante los días hábiles disminuye notoriamente. Además, en un balance de lo que fue la primera semana de enero, el sector hotelero marplatense afirmó que volvieron a ser tendencia las escapadas de tres días.

Sobre esto, la jefa de la conserjería de un hotel local, Lorena Fernández dialogó con El Marplatense y expresó un balance de la primera semana de enero: "La ocupación durante este periodo llegó al 40% aproximadamente, tocando los picos máximos de un 70% durante el fin de semana", afirmó.

"De cara a la segunda semana de enero las expectativas son un poquito mejores, tenemos un mayor nivel de consultas, pero no llega a lo que fue el año pasado, la diferencia es abismal", sentenció.

"El año pasado estábamos en un 25% más de ocupación y había más movimiento y más consultas", aclaró y adhirió que "el promedio de visita es de cuatro días y predominan las escapaditas, por eso es que aumenta tanto para el fin de semana. La gente llega el viernes y se va el domingo, hacen lo que sea por distender aunque dos días", agregó Fernández.

"Ahora para lo que resta del mes y febrero hay consultas y efectivización de reservas. Esperamos que sea un poquito mejor que esta primera semana. Siempre el pico de ocupación se da generalmente en lo que es la segunda quincena de enero. No hubo cancelaciones pero si se frenaron las consultas", aclaró desde el sector hotelero.

"La gente tiene mucha incertidumbre. Por ahí la tarifa les tienta porque la realidad es que nosotros hace dos meses que estamos manejando la misma pero mantienen el miedo, entonces es algo que se va viendo día a día. No es que reservan con tanta anticipación como lo hacían años anteriores, donde a esta altura ya había consultas para marzo", refirió.

Y a modo de conclusión, la referente indicó que "la temporada no es buena y no son las expectativas que uno tenía. Es todo día a día. En esta ciudad, uno llega a la temporada y es donde se hacen las diferencias y pero en esta oportunidad no. Hasta ahora no es lo que lo que uno esperaba".